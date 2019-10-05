"السجائر الإلكترونية" تتسبب في مقتل المئات حول العالم وتُصيب الرئة بـ"مرض غامض"

تواصل أعداد الوفيات التي يعتقد أنها ناجمة عن مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية ارتفاعها، في الوقت الذي ترتفع الأصوات المنادية بمحاربة هذا النوع من السجائر، حيث أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الحالات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية بلغ 18 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن.

وأشارت المراكز إلى أن هذا العدد مقارنة بوجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي، حيث لم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه، لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول، وهو من أحد مكونات الماريغوانا.

اقرا ايضاً:

ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى خمسة

Advertisements

وتشهد أعداد مدخني السجائر الإلكترونية ارتفاعا كبيرا، ففي الولايات المتحدة لوحدها هناك 10 ملايين شخص يدخنونها، بينما يصل هذا الرقم في بريطانيا إلى 3 ملايين، حيث تكمن خطورة هذه السجائر بارتفاع نسبة المراهقين الذين يدخنونها، إذ تشير بيانات إلى أن 20 في المئة من طلاب المدارس الثانوية يدخنون إلكترونيا ولو مرة في الشهر.

قد يهمك ايضاً:

ولاية أميركية تشكّل فريق عمل لحظر استخدام السجائر الإلكترونية داخلها