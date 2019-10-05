"كلاسيك" يكشف معلومات للمرة الأولى عن والدة ناشطة البيئة غريتا تونبرغ

نشر موقع "كلاسيك إف إم" المتخصص في الموسيقى الكلاسيكية معلومات عن والدة ناشطة البيئة السويدية، غريتا تونبرغ، موضحا أنها مغنية أوبرا شهيرة، ووالدها سفانت تونبرغ، ممثل وكاتب، وجاء في الموقع أن مغنية الأوبرا الشهيرة، مالينا إرنمان، تغني من طبقة الميتزو سوبرانو، وقامت بالغناء في أوبرات وقوالب عديدة بدءا من أوبرات موتسارت وحتى أغاني الجاز والبوب.

وقد تلقت إرنمان تعليمها في الكلية الملكية الموسيقية في ستوكهولم، ثم في كونسيرفاتوار أورليان بفرنسا، ثم مدرسة الأوبرا الملكية السويدية. وغنت بمصاحبة قادة وأوركسترات عالمية، بما في ذلك أوبرات موتسارت "دون جيوفاني" و"زواج فيغارو" بمصاحبة دانييل بارنبويم.

كما أن والد غريتا هو الممثل السويدي والكاتب سفانت تونبرغ، وجدها أولوف تونبرغ هو أيضا ممثل.

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