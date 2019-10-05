واشنطن - لايف ستايل
بثت تيريشا سيكستون عبر صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو مباشراً، تظهر فيه وهي تدخّن في وجه ابنتها البالغة من العمر شهراً واحداً، وترفعها باليد الأخرى بوضعية خطيرة.
وما لبث أن انتشر هذا الفيديو ليصل إلى الشرطة، الأمر الذي دفعهم لتوقيفها بتهمة سوء معاملة الأطفال.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّه "عندما وصلت الشرطة إلى شقة سيكستون في مدينة تشاتانوغا الأميركية، وجدت زجاجات الخمور الفارغة، كما أن العديد من الجيران أتوا إلى الشقة وأطلعوا الشرطة على مقطع الفيديو أيضاً".
وجهت السلطات الأميركية تهماً إلى سيكستون، بسوء معاملة الأطفال، وهي ستخضع للمحاكمة الجمعة المقبل.
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وبالإضافة إلى سوء المعاملة، فقد تمّ توجيه تهمة سوء معاملة الشرطة أيضاً إلى سيكستون، وجرى اعتقالها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق، في حين أن الطفلة أودعت لدى جدتها.
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كانت هذه تفاصيل خبر أم تسيء معاملة رضيعتها ببث مقطع فيديو مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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