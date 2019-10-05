اعرف سبب "كرمشة" الجلد مع تقدمنا فى السن ونصائح للوقاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجعد أو "كرمشة" الجلد من الأشياء الشائعة التى تحدث لكثير من الناس مع التقدم فى العمر، حيث تصبح البشرة أكثر ضعفاً ورقة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب تجعد الجلد مع كبر السن، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".
يمكن عادةً أن يكون تجعد الجلد فى الجسم كنتيجة للتلف الذى تسببه أشعة الشمس، وبمرور الوقت ، يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تحطيم الإيلاستين، وهي الألياف الموجودة في جلدك والتي تسمح لها بالتمدد والعودة إلى وضعها الطبيعي.
الكرمشة
يمكن لهذه الألياف أن تلتئم، لكنها في النهاية تفقد قدرتها على الإصلاح تمامًا بعد التعرض المتكرر لهذا الأمر بمرور الوقت.
يبدأ ظهور الجلد المكرمش عادة عندما تكون في الأربعينيات من العمر، ولكن يمكن أن تظهر في وقت مبكر من العشرينات من عمرك اكتسبت وفقدت كميات كبيرة من الوزن وكذلك بعض الأدوية تسبب هذا الأمر.
-الابتعاد عن آشعة الشمس قدر الإمكان، مع حماية البشرة بكريم الوقاية من الشمس.
-ترطيب البشرة، يساعد الحفاظ على ترطيب البشرة جيدًا بكريم مرطب جيد على منع الإصابة التي تؤدي إلى كرمشة الجلد.
-ابحث عن المرطبات التي تحتوي على مكونات مثل أحماض ألفا أو بيتا هيدروكسي (مثل حمض الساليسيليك ، وحامض اللبنيك أو حمض الجليكوليك) - أو التي تحتوي على تركيز عالٍ من أحدث وأفضل مكونات لعلاج جفاف البشرة مثل: حمض الهيالورونيك .
-أشعة الليزر تخلق ثقوب مجهرية في الجلد ويعمل ذلك على تحسين لونك وملمس البشرة على وجهك ، أو حتى على مناطق البشرة السميكة في أي مكان آخر بالجسم.
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