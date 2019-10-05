شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. البلح الأصفر قاهر الشيخوخة وعدو الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى البلح الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما أنه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك فوائد عديدة لتناول البلح الأصفر وهى:

1ـ يحتوى البلح الأصفر على عناصر غذائية تعزز من صحة الأمعاء والجهاز الهضمى .

2ـ يحتوى على نسبة عالية من السكريات التى تمد الجسم بالنشاط

3ـ يحتوى على عناصر تحد من الاكتئاب والتوتر وتعزز الحالة المزاجية.

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4ـ البلح الأصفر من المنشطات الجنسية لاحتوائه على الأملاح المعدنية والفيتامينات.

5ـ له دور فعال في تقوية العضلات والمفاصل لاحتوائه على الفيتامينات .

6ـ يعزز صحة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.

7ـ يعزز صحة الجهاز التنفسى ويحد من خطر الإصابة بأمراض الصدر

8ـ يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحميه من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر

9ـ يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.