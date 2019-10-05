معدل وزن الرضيع شهرياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - من الأمور التي تؤرق أغلب الأمهات هي معدل زيادة وزن طفلها شهرياً، وهل رضيعها ينمو بشكل طبيعي أم لا، فبعض الأمهات يتخوفن من إدخال الطعام للطفل في أشهره الأولى، والبعض يفضل إدخال الطعام في وقت مبكر أو حسب وزن الطفل. الدكتور «مختار فتحي» اختصاصي حديثي الولادة والأطفال، يوضح لكِ الخليج 365 معدل زيادة وزن الرضيع شهرياً. وزن الرضيع يقول الدكتور إن الرضيع ينمو خلال العام الأول بشكل سريع، ويتضاعف الوزن بمعدل ثلاث مرات خلال عامه الأول، وبالنسبة للطول يزيد نحو 50 في المائة.

يضيف بأن الوزن والطول من أهم المؤشرات على أن رضيعك يتمتع بصحة سليمة وجيدة، وينصح كل أم بوزن الطفل مرة كل أسبوعين في أول شهرين بعد الولادة، وبعد ذلك مرة شهرياً حتى انتهاء العام الأول. يتراوح الوزن الطبيعي للأطفال عند الولادة، ما بين 2800غ و4000غ، وتظهر على العديد من الأطفال الرضع الحديثي الولادة خلال الأسابيع الأولى، انخفاض أوزانهم قليلاً، بنسبة نحو 7 في المائة إلى 10 في المائة من الوزن عند الولادة، ويرجع ذلك لسبب تخلص الجسم من السوائل الزائدة، وبعد الانتهاء من هذه الفترة يبدأ الطفل في اكتساب الوزن الزائد. Advertisements المعدل الطبيعي لزيادة وزن الطفل الرضيع شهرياً، ما بين 200 إلى 250غ أسبوعياً، مع الرضاعة المستمرة، سواء طبيعية أو صناعية، ليزداد وزنه ثلاثة كيلوجرامات من يوم الولادة عند إتمام شهره الثالث، ويزيد وزنه في الشهر الرابع والخامس والسادس، ما بين كيلو ونصف وكيلو وربع شهرياً، وفي الشهر السابع والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، يزداد بمعدل 71 جراماً أسبوعياً، وفي عامه الثاني يزيد نصف كيلو أسبوعياً، وفي عامه الثالث، معدل الزيادة بطيء، ليتراوح بين كيلوغرام إلى كيلوغرامين ثانوياً. أسباب زيادة معدل وزن الرضيع العوامل الوراثية.

وزن الأم والأب.

تغذية الأم خلال فترة الحمل.

جنس المولود.

عدد مرات الرضاعة للطفل.

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