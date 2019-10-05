فوائد الحلبة للأطفال بعمر السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - تحرص العديد من الأمهات على إعطاء أطفالهن النبات العشبي للحلبة، لما فيه من فوائد عديدة لصحة الطفل الجسدية، وبالأخص للعظام. فما هي فوائد الحلبة للطفل في عمر السنة التي تجعل أغلب الأمهات يحرصن على إعطائها لأطفالهن بصفة يومية. الدكتورة «إيمان عبد العظيم» استشاري الأطفال، توضح بأن نبات الحلبة حل سحري لمعظم المشاكل التي يعاني منها الطفل، ليس لها أي أثار سلبية مقارنة بالعقاقير. فوائد الحلبة الحلبة تحتوي على جميع هذه الفوائد الصحية التي تقوي صحة الرضيع، القلويات، التريجونلين، مواد صمغية، الكولين، البروتينات، زيوت ثابتة، الثيامين، حمض الفوليك، الرايبوفلافين، النياسين، وفيتامين A، B6 ،C، النحاس، البوتاسيوم، الحديد، السيلينيوم، الزنك، المغنيسيوم، المنغنيز والكالسيوم. تمنع الحلبة الانتفاخ والغازات للرضع وتساعد على تسهيل عملية الهضم، وبالأخص الأطفال الذين لا يقومون بمضغ الطعام جيداً.

الحلبة تخلص الرضيع من الشعور بالمغص.

الحلبة تعتبر طارداً للطفيليات المعوية.

كما أن الحلبة تعزز الدورة الدموية للرضيع.

تزيد معدل المناعة لديه ومقاومة الأمراض، فلا يصبح من السهل على الرضيع التقاط عدوى أو مرض ما سريعاً. Advertisements تساعد الحلبة على تسهيل عملية الهضم، مما يشعر الرضيع بالجوع.

تعتبر فاتحاً جيداً للشهية.

كما أنها تعالج النحافة لدى الرضع.

تساعد على الحد من أمراض الجهاز التنفسي.

وتمنع الإصابة بالحساسية والربو.

من أبرز فوائد الحلبة أيضاً، تقوية العظام والأسنان.

تمنع الرضيع من الإصابة بفقر الدم. الحلبة تمنع تصلب الشرايين وتعالج الانسداد.

تحافظ على صحة القلب ككل.

كما تمنع الإصابة بالكولسترول في الكبر، لذلك احرصي على إعطاء طفلك مشروب الحلبة. طريقة تحضير الحلبة يتم غلي حبيبات الحلبة جيداً في كوب الماء.

يضاف إليها الحليب.

تترك لتبرد، وتعطى للرضيع في «الببرونة» أو بالملعقة، حسب الرغبة والكمية ووفقاً لشهية الرضيع.

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