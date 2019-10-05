شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إحصاءات تكشف أن معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي في بريطانيا انخفضت والان مع التفاصيل

في أمل للملايين من السيدات حول العالم، كشفت إحصاءات جديدة أن معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي في بريطانيا انخفضت بنسبة 44% خلال الـ30 عاماً الأخيرة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تحليل أجرته مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن العلاج جنب أكثر من 130 ألف بريطانية خطر الوفاة خلال تلك الفترة.

وأضاف التحليل أنه في عام 1989 توفي نحو 15 ألفاً و600 سيدة (أي 59.8 وفاة لكل 100 ألف سيدة)، لكن بفضل تحسن فاعلية العلاجات وزيادة الوعي انخفض الرقم إلى 33.4 وفاة لكل 100 ألف في عام 2017.

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وذكر التحليل أن التحسن في الفحص والجراحة والعلاج الإشعاعي والعقاقير الجديدة لها تأثير فعال، إضافة إلى زيادة عدد أنواع السرطان التي تُكتشف في وقت مبكر.

وأكد الأطباء أن هذه الأرقام تؤكد أن الأبحاث تعمل بنجاح، ويجب الاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه وإن كان العمل لم ينته بعد.

وأشاروا إلى أهمية التشخيص المبكر باعتباره السبب الرئيسي في النجاة، خصوصاً إذا لم يكن هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.