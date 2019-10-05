أضرار السكر الأبيض الصحية.. أمراض عضوية واكتئاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السكر الأبيض هو السكر المكرر (السكروز) والذي يعتبر من أنواع السكريات الضارة إذا تم الإفراط في تناوله، ولا ينصح الأطباء بتناول أكثر من ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض يوميا، حيث إن الإكثار في تناول السكر الأبيض يعرض الصحة للكثير من الأضرار، وعلى رأسها السمنة وما يصاحبها من أمراض، بالإضافة إلى الاكتئاب، وفيما يلي نتعرف على أضرار السكر الأبيض على الدماغ وعلى الشعر وعلى البشرة والصحة، وأيضا نتعرف على فوائد ترك السكر وبدائل السكر الأبيض.

أضرار السكر الأبيض: السكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، حيث يؤدي إلى الزيادة الملحوظة في الوزن الناتجة عن زيادة الدهون بالجسم.

زيادة نسبة السكر في الأطعمة يؤدي إلى نقص الفيتامينات الأساسية بالجسم.

الإفراط في تناول السكر يعرض الإنسان إلى مشكلات قلبية وزيادة احتمالية الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية.

تؤدي زيادة استهلاك السكر إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم، وخطر الإصابة بمرض السكري.

التعرض إلى الأمراض السرطانية غالبا يكون نتيجة السكريات المضافة ومعدلاتها بالجسم.

التأثير على مناعة الجسم مما يعرضه إلى الإصابة بالأمراض المختلفة.

يؤدي تناول السكر الأبيض إلى الإصابة بتسوس الأسنان والالتهابات التي تصيب اللثة، حيث يزيد تكاثر البكتيريا والجراثيم داخل الفم، فضلاً عن الرائحة الكريهة للفم.

إصابة المعدة بالالتهابات مما يؤثر على عملية الهضم فضلا عن أن المشروبات المحلاة بالسكر تساهم في تلف الكلى.

الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى تقلب المزاج والشعور بالتوتر والإجهاد.

يوجد أيضا أضرار للسكر على الشعر، حيث يؤدي إلى امتصاص البروتين وفيتامين E من الجسم، مما يؤثر على صحة الشعر ويقلل من نسبة نموه، كما أن الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى تساقط الشعر.

يؤثر السكر الأبيض على وظائف الكبد، مما يؤدي إلى الكثير من المشكلات.

أضرار السكر الأبيض على الدماغ: يؤثر الإفراط في تناول السكر على القدرات المعرفية مما يؤثر على الذاكرة.

استهلاك السكر بشكل كبير يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

يؤدي السكر إلى زيادة نسبة الإصابة بالاكتئاب الناتج عن الاضطرابات في النواقل العصبية بالمخ.

Advertisements أضرار السكر الأبيض على البشرة: يؤثر تناول السكر على البشرة تأثيرا كبيرا؛ حيث يعرض البشرة إلى الشيخوخة المبكرة وظهور العلامات الدقيقة والتجاعيد.

تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر الأبيض قد يؤدي إلى ظهور طفح جلدي وبقع حمراء على البشرة.

قد يتسبب تناول السكر في الإصابة بجفاف البشرة مما يجعل البشرة باهتة.

ظهور البقع الداكنة على البشرة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر الأبيض يزيد من إفراز الزيوت والهرمونات المسببة لحب الشباب.

فوائد التوقف عن السكر الأبيض: التوقف عن تناول السكر الأبيض يؤدي إلى التقليل من معدلات الكوليسترول في الدم، مما يقي من الإصابة بالأمراض القلبية.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ، حيث إن السكر يقلل من حرق الدهون بالجسم.

ترك السكر الأبيض يؤدي إلى زيادة نضارة البشرة واستعادة حيويتها مرة أخرى.

التقليل من تناول السكر يؤدي إلى النوم بشكل منتظم، والتخلص من اضطرابات النوم كما يقلل من الإصابة بالأرق. يمكنكم استبدال السكر الأبيض المكرر ببدائل السكر الطبيعية، والفواكه، دون إفراط، وبالنسبة لمرضى السكري عليهم الرجوع إلى الطبيب الخاص بهم لتحديد الأنسب وفق جدول النظام الغذائي الخاص بكل مريض.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار السكر الأبيض الصحية.. أمراض عضوية واكتئاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.