شكرا لقرائتكم خبر عن تعانى من الحموضة الشديدة.. علاجات طبيعية تخلصك منها أبرزها اللبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حموضة المعدة الشديد هو إحساس غير مريح بالمعدة والحرقة فى نهاية الوجبة، وتسمى هذه الحالة بالحموضة المعوية، وتعرف أيضا باسم مرض الجزر المعدى المريئى (GERD).

تحدث حرقة المعدة عندما يدخل حمض المعدة إلى المرىء، ويبدأ فى حرق الأنسجة، ويدخل الحامض المريء الخاص بك عندما تتحرك العضلة العاصرة للمريء فوق الحجاب الحاجز.

الحموضة المعوية ليست حالة تحتاج إلى القلق، ولكن تسبب شعورا غير مريح، وإلى جانب الإحساس بالحرقة قد تشعر أيضًا أن الطعام يعود إلى حلقك، وقد تشعر بالسعال أثناء الاستلقاء، وبصرف النظر عن مضادات الحموضة العادية يمكنك أيضًا الاطلاع على العلاجات الطبيعية وتغيير نمط الحياة للتخفيف من حرقة المعدة.

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علاجات طبيعية للتخلص من الحموضة اللبان وفقًا لموقع "healthy" يمكن أن يساعد اللبان في تحفيز إنتاج اللعاب، ويساعد ابتلاع اللعاب في تمييع حمض المعدة في المريء، وإذا كنت عرضة للإصابة بحرقة المعدة فمن المستحسن مضغ العلكة بعد نصف ساعة من كل وجبة.



صودا الخبز صودا الخبز

يمكن أن تساعد صودا الخبز فى تحييد حمض المعدة، ويمكنك مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز فى الماء وشربها ببطء لتخفيف حرقة المعدة.





الزنجبيل

وفقًا للمركز الوطنى للصحة التكميلية والتكاملية بالولايات المتحدة الأمريكية يساعد الزنجبيل فى تقليل إنتاج حمض المعدة، لذا فإن شرب شاى الزنجبيل يساعد على تهدئة حلقك بعد الحرق.