شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن دراسة: معدلات وفاة الرجال بسرطان الثدي أعلى من النساء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:18 صباحًا, 5 أكتوبر 2019 م
المناطق - وكالات
نشرت دراسة مؤخرا توحي بأن نقص الوعي بالإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال أمر مقلق للغاية، حيث أن الإحصائيات أثبتت أن نسبة الوفيات بعد تشخيص سرطان الثدي أعلى بين الرجال عنها في النساء.
نُشرت الدراسة مؤخرًا في مجلة JAMA Oncology وأُجريت على يد مجموعة من الباحثين في المقام الأول من مركز Vanderbilt-Ingram للسرطان.
وقد حددت لمقارنة الوفيات بين الرجال والنساء بعد تشخيص سرطان الثدي وتقييم العوامل التي تسبب ذلك.
والتاريخ العائلي لسرطان الثدي يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي لدى الذكور، وأن الأعراض الشائعة للإصابة ليست فقط كتل الثدي، ولكن أيضا التغير في حجم الثدي وشكله ، وحدوث كتل الإبط ، وتغيير شكل الحلمة.
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