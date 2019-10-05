أسباب نزيف شبكية العين وطرق التشخيص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف شبكية العين واحد من المشاكل الخطيرة التى يتعرض لها البعض، حيث تحتوى شبكية العين على خلايا حساسة للضوء وخلايا عصبية تعمل على استقبال المعلومات البصرية وإرسالها للدماغ. ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بنزيف شبكية العين. 1: مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بنزيف شبكية العين، وذلك نتيجة ارتفاع السكر بشكل كبير مما يسبب إجهاد الأوعية الدموية فى شبكية العين. 2: ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير يؤثر على العين والأوعية الدموية ويسبب التلف ونزيف شبكية العين. 3: الأنيميا تؤثر على صحة الجسم عموما وشبكية العين. 4: التنكس البقعى يسبب نزيف شبكة العين، خصوصا عند كبار السن. Advertisements 5: التعرض لصدمة شديدة فى الرأس نتيجة الحوادث. يسبب نزيف شبكية العين ضعفا تدريجيا فى الرؤية وقد يصل لفقدان البصر المفاجئ، وهناك بعض الفحوصات اللازمة لتشخيص النزيف وذلك عن طريق: 1: فحوصات الدم. 2: فحص الرؤية، للتأكد من نظر المريض وتاثير النزيف عليه. 3: تصوير الأوعية الدموية عن طريق استخدام مادة الفلوريسين وهى عبارة عن صبغة يتم حقنها فى الوريد تعمل على تصبغ الأوعية الدموية التى توجد فى الشبكية ليتم التقاط الصورة بوضوح. 4: الموجات فوق الصوتية.

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