شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لعلاج تورم القدم والكاحل فى المنزل.. منها رفع الساقين لأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورم الكاحل والقدم من الإصابات الشائعة بين كثير من الناس، وخاصة كبار السن والحوامل والرياضيين على الرغم من أن هذا قد ينتج عن ضعف الدورة الدموية والصدمات والالتهابات، إلا أن التورم يكون دائمًا خفيفًا ويمكن أن يتحسن إذا اتخذت بعض النصائح، فى هذا التقرير نقدم نصائح لعلاج تورم القدم والكاحل، وفقاً لموقع step to health.



تورم الكاحل

علاج تورم القدم والكاحل فى المنزل

يجب عليك تحديد مدى حدة الأعراض قبل تجربة إحدى هذه النصائح لتخفيف تورم الكاحل والقدمين، فإذا كانت الأعراض مستمرة أو كنت تعاني من ألم وصعوبات في المشي، يجب عليك استشارة الطبيب لتحديد نوع الإصابة التي تعرضت لها من خلال الفحص البدني والأشعة السينية، وإليك بعض العلاجات المنزلية لعلاج ضعف الدورة الدموية والتورم في المنزل.

1. ارفع ساقيك

أفضل تمرين لتخفيف تورم الكاحل والقدم هو رفع ساقيك لأعلى لمدة 10 إلى 15 دقيقة، حيث تعمل هذه الخطوة البسيطة على تحسين الدورة الدموية من الأطراف السفلية إلى القلب، وبالتالي تقليل التورم.

2- القيام ببعض التمارين المعتدلة

ممارسة الرياضة البدنية المعتدلة لها آثار علاجية وتخفف تورم الكاحل، لأنها ستعيد تنشيط الدورة الدموية وتمنع احتباس السوائل.

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وتنصح منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن تقوم على الأقل بساعتين من النشاط البدنى المعتدل في الأسبوع، اختر النشاط المعتدل مثل المشي والسباحة.

3. الراحة تقلل تورم الكاحل والقدم

على الرغم من أن التمرين المعتدل يساعد في تخفيف تورم الكاحلين، إلا أن الراحة لبضعة أيام أيضاً تقلل من الضغط الذي يضعه جسمك على كاحليك، كما أنه يساهم في استرخاء العضلات ويشجع على استعادة الأنسجة المصابة، لذا إذا عانيت مؤخرًا من إصابة أو التواء في الكاحل، من الأفضل الراحة لمدة يومين أو 3 أيام.

4-وضع الثلج على المناطق المتورمة

يمكن أن يكون وضع الثلج مفيدًا لعلاج تورم الكاحل والقدم، فدرجة الحرارة الباردة لها تأثير علاجي لأنها تقلل من مستويات الالتهاب ويقلل أيضًا من الكدمات وتشنجات العضلات والألم.