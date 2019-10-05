شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 طرق للتخلص من كميات السكر الزائدة بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يوجد السكر في الغالب في جميع المشروبات والعصائر والحلويات والأطعمة وغيرها، ولن تفاجأ لسماع أن الكثير من السكر في نظامك الغذائي يمكن أن يسبب مشاكل في حياتك.

يزيد السكر من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يؤدي إلى تلف نظام المناعة لديك، وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تعيق أيضا وظائف عقلك.

في الآونة الأخيرة ، تم الكشف عن معلومات أن حبوب السكر الاصطناعية يمكن أن تسبب اختلال وظيفي في الكبد وتفاقم مشاكل المعدة، أفضل طريقة للسيطرة على زيادة السكر هي التخلص منه السكر.

إذا كنت تريد التخلص من مشاكل السكر أو تريد التخلص من السكر (من جسمك) ، فسوف نخبرك ب5 طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك بسهولة.

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جعل مسافة بينك وبين السكر جعل مسافة بينك وبين السكر

يبدو أن إدمان السكر أسرع بكثير من أي دواء آخر (مثل الكوكايين)، وعادة ما يكون السكر الأبيض المكرر من صنع الإنسان ضارًا. لذلك تحتاج إلى بناء قوة إرادة قوية للتخلص من السكر.







تجنب استخدام المحليات الصناعية تجنب استخدام المحليات الصناعية

الاهتمام بتناول البروتينتناول وجبة تحتوي على الكثير من البروتين والدهون، نظرًا لأنها صعبة الهضم وتستغرق وقتًا أطول في الامتصاص ، لأنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتحافظ على مستويات الطاقة لديك، لذا قد يكون اتباع نظام غذائي عالي البروتين مهمًا لموازنة مستويات السكر في الدم والأنسولين.

قد يُطلب منك استخدام مواد التحلية الاصطناعية بدلاً من السكر ، لكن في الواقع هى ليست مفيدة، لأن المحليات الصناعية بدلاً من السكر هي حلول مؤقتة فقط ، ونحن لا نعرف المشكلات المستقبلية، ولك استخدامه لفترة طويلة يمكن أن يشكل ادمان.





تناول وجبات خفيفية صحية تناول أطعمة صحية مثل الخضروات والفواكه واللحوم الخالية من الدهن والمكسرات والسمك والبذور والدهون الصحية ستساعد بشكل كبير في الحد من جوعك ورغبتك فى تناول السكر .





أخيرًا ولكن الأهم هو الحصول على ليلة من النوم الجيد لتهدئة استدعاءات السكر، فقط ابحث عن طريقة للنوم جيدًا للقضاء على رغبتك في تناول وجبة خفيفة .

النوم بشكل جيد