شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على بشرتك فى فصل الخريف وتحميها من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فصل الخريف تتعرض البشرة للجفاف الشديد والالتهابات والعديد من الأمراض الجلدية، نظرا لتقلبات الجو، لذلك يقدم موقع mayoclinic بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة البشرة فى فصل الخريف، وهى، وهى:

1: ينصح باستخدام غسول مناسب للبشرة خاليا من المواد الكيميائية، وذلك لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب والأتربة التى تتعرض لها، والحد من ظهور البقع وحب الشباب.

2: الإقلاع عن التدخين، حيث أثبتت الدراسات أن التدخين يزيد من خطر الاصابة بالتجاعيد والبقع الداكنة وحب الشباب.

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3: ينصح بتقليل عدد مرات الاستحمام، حيث إنه يفقد البشرة الزيوت الطبيعية بها ويسبب الجفاف الشديد.

4: الابتعاد عن استخدام الصابون الخالى من الزيوت المرطبة حتى لا يزيد من الجفاف والالتهابات ويسبب الأمراض الجلدية.

5: الاهتمام بترطيب البشرة باستمرار، وذلك عن طريق استخدام الكريمات المرطبة صباحا ومساء، ومن الممكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والجرجير واللوز، حيث إنها تحتوى على عناصر مهمة لترطيب البشرة.

6: اتباع نظام غذائى صحى خصوصا الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.