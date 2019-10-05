- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على بشرتك فى فصل الخريف وتحميها من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فصل الخريف تتعرض البشرة للجفاف الشديد والالتهابات والعديد من الأمراض الجلدية، نظرا لتقلبات الجو، لذلك يقدم موقع mayoclinic بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة البشرة فى فصل الخريف، وهى، وهى:
1: ينصح باستخدام غسول مناسب للبشرة خاليا من المواد الكيميائية، وذلك لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب والأتربة التى تتعرض لها، والحد من ظهور البقع وحب الشباب.
2: الإقلاع عن التدخين، حيث أثبتت الدراسات أن التدخين يزيد من خطر الاصابة بالتجاعيد والبقع الداكنة وحب الشباب.
3: ينصح بتقليل عدد مرات الاستحمام، حيث إنه يفقد البشرة الزيوت الطبيعية بها ويسبب الجفاف الشديد.
4: الابتعاد عن استخدام الصابون الخالى من الزيوت المرطبة حتى لا يزيد من الجفاف والالتهابات ويسبب الأمراض الجلدية.
5: الاهتمام بترطيب البشرة باستمرار، وذلك عن طريق استخدام الكريمات المرطبة صباحا ومساء، ومن الممكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والجرجير واللوز، حيث إنها تحتوى على عناصر مهمة لترطيب البشرة.
6: اتباع نظام غذائى صحى خصوصا الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزاى تحافظى على بشرتك فى فصل الخريف وتحميها من الجفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.