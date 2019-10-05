شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لحدوث القرحة الهضمية.. أبرزها الالتهابات البكتيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرحة الهضمية تشبه الجرح الذى يحدث فى أسفل البطن (الجزء السفلى من المريء أو الأمعاء الدقيقة)، والتى عادة ما تتشكل نتيجة الالتهاب الناجم عن البكتيريا هيليكوباكتر بيلورى، وكذلك تآكل أحماض المعدة التى يمكن أن تسبب هذه المشاكل.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن القرحة الهضمية مشكلة صحية شائعة، تشمل أنواعها:

قرحة المعدة: حيث تتطور هذه القرح داخل المعدة.

قرحة المريء: تتطور هذه الخراجات داخل المريء.

قرحة الاثنى عشر: تتطور هذه الخراجات فى الجزء العلوى من الأمعاء الدقيقة.

غالبًا ما تتسبب القرحة فى التجشؤ الحاد وتهيج المعدة، وكذلك القيء والصداع، والتى تسبب عدم رغبة مريض قرحة الهضمية تناول الطعام، كما يشكو أحيانًا من الإمساك والإسهال وضعف فى الجسم ويصبح العقل مضطربًا.

أسباب القرحة الهضمية

تناول الطعام بشكل غير منتظم :

غالبًا ما يؤدى الروتين غير المنتظم والأكل غير الصحى إلى جروح فى البطن تسمى قرحة، كما يمكن أن يسبب الإفراط فى تناول الشاى والقهوة والسجائر والكحول، كما يمكن أن يؤدى استهلاك المزيد من الأشياء الحامضة أو الحارة أو الساخنة إلى التقرحات.





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تلوث المعدة :

معظم أنواع القرح الهضمية تسببها الالتهابات البكتيرية فى المعدة والأمعاء الدقيقة (بسبب بعض الأدوية أو التدخين).

أنواع من البكتيريا:

واحدة من أسباب القرحة المتكررة فى المعدة والأمعاء الدقيقة هى هيليكوباكتر بيلورى، المعروفة أيضا باسم H. بيلوري.

الطعام الحار:

إذا كنت تتناول المزيد من الأطعمة المقلية والحارة، فهناك خطر الإصابة بقرح الفم.

ويمكن اكتشاف عدوى القرحة عن طريق فحص الدم، كما يمكن أن تسبب القرح أيضًا نزفًا حادًا فى المعدة أو الأمعاء الدقيقة، لذلك من الضرورى إجراء الاختبار وتلقى المساعدة الطبية اللازمة أيضًا، إذا كان هناك قيء فى الدم، فقد تكون المشكلة خطيرة وقد تحتاج إلى مساعدة طبية طارئة فورية.