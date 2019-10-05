مصريون يتضامنون مع خطيبة مصطفى "أبو تورتة" بتقديم عروض وهدايا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضجة كبيرة أحدثتها تدوينة على موقع "فيسبوك" لفتاة مصرية تدعى نيهال شعبان روت فيها واقعة أثارت الكثير من التعاطف والسخرية في آن واحد.

الواقعة كما روتها نيهال تتلخص في أن خطيبها انسحب من حفل الخطوبة مع عائلته بدعوى مرض خاله، كما أنه أخذ "تورتة الحفل" معه، وهو الأمر الذي أثار موجة كبيرة من السخرية لتتصدر القصة قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى العريس الذي لُقِّب بـ"مصطفى أبوتورتة" العديد من الانتقادات قبل أن ينفي في تصريحات صحفية رواية خطيبته السابقة، إذ أكّد أنّ عددا من المواقف السلبية وقعت بينهما إضافة إلى مرض خاله دفعته لاتخاذ قرار بالانفصال عنها، كما نفى واقعة أخذه "التورتة" معه.

وتعددت طرق التعاطف مع نيهال بإعلان محلات حلوى ومجوهرات وملابس ومراكز تجميل ومكاتب سفر عروضا مجانية للتخفيف من شعورها بالحزن بعد الموقف الذي تعرضت له.

وأعلن مركز تجميل استعداده لتقديم جلسة مجانية لتنظيف البشرة وحمام مغربي، كما عرض مركز للعناية بالأسنان دعم العروس من خلال جلسة تنظيف وتبييض أسنان "حتى تعود الضحكة إليها مرة أخرى"، إلى جانب عروض الجيم والساونا والتصوير الفوتوغرافي لحفل خطوبتها المقبل.

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وتضمنت العروض أيضا: رحلة مجانية لها ولأسرتها من شركة سياحة، فستان من أتيليه، تجهيز حفل الخطوبة المقبل، وجبات في مطعم شهير، طاقم مجوهرات، وسلسلة فضة.

وأعربت المذيعة المصرية رضوى الشربيني المعروفة بدعمها للمرأة تضامنها مع العروس وكتبت عبر صفحتها على "تويتر": "مصطفى أبوتورتة، مش خسارة فيك حلقة بكرة".

ووصل الأمر إلى إعلان أحد المحامين استعداده لمقاضاة العريس تعبيرا منه عن دعمه للعروس الحزينة.

وردت العروس نيهال شعبان على إعلانات الهدايا برفضها كل هذه العروض، إذ كتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "يا جماعة أنا مش عايزة هدايا ولا أي حاجة، عمر ما وجعي وكسرت قلبي تتداوى بهدايا، رجّعولي يوم خطوبتي وتجهيزاتي قبلها وفرحتي بفستاني وحتى فرحتي بيه هو، كل ده طلع كدب كل ده وهم، هدايا إيه بس اللي بتتكلموا فيها.. أنا كل شوية الصدمة تتجدد عندي".