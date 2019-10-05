أزمة جديدة.. جنش يثير الجدل في الزمالك بسبب مستحقاته

أثار محمود عبدالرحيم، حارس مرمى فريق الزمالك المصري، الشهير بـ"جنش"، حالة من الجدل بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تمثل قيمة مقدم تعاقده عن الموسم الجاري.

وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل جميع تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعاً إلى الملعب، فدمتم لي خير إخوة".

وأضاف اللاعب الدولي: "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب، هل هو بسبب إصابتي أم بسبب شيء آخر؟".

ويغيب جنش عن الملاعب منذ يوليو/حزيران الماضي، حيث تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، ليتعاقد الزمالك بعدها مع 3 حراس هم: محمد عواد من الإسماعيلي، ومحمد أبوجبل من سموحة، ومحمد صبحي من بتروجت، في مقابل الاستغناء عن عماد السيد للاتحاد السكندري وعمر صلاح لسموحة.

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وسبق أن تعرض جنش لهجوم شرس من رئيس الزمالك مرتضى منصور الذي اتهمه بالجنون، واعتبر أنه تسبب في ضياع الدوري المصري الممتاز من الفريق الموسم الماضي، بسبب توقيت إصابته.

كما انتقده رئيس الزمالك على الأداء بجدية في تدريبات منتخب مصر وحماس زائد، معتبراً أن مجهوده لم يكن منه طائل لكون مدرب الحراس في ذلك الوقت أحمد ناجي استقر بالفعل على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ولن يعتمد على غيره.

من جانبه رد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة ونجل رئيس الزمالك، على تصريحات الحارس، مؤكداً أن عدم صرف مقدم التعاقد يسري على غالبية اللاعبين باستثناء الصفقات الجديدة التي بطبيعة الحال تحصل على مقدم التعاقد عند التوقيع.

وعاتب أمير مرتضى، حارس الزمالك، على إثارة الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن كان يرد عليه بشكل خاص لكنه قرر الرد بنفس الطريقة التي أثار بها الحارس الأزمة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجع المشرف على الكرة بالزمالك سبب عدم صرف مقدم التعاقد عن الموسم الحالي سواء لجنش أو لباقي اللاعبين، إلى عدم حصول النادي على مستحقاته من الشركة الراعية، وهو أمر تعاني منه عدة أندية، من بينها مصر المقاصة الذي كان قد هدد بعدم إذاعة مباراته الماضية أمام الزمالك.

واستطرد أمير مرتضى موضحاً أنه كان من الممكن أن تقوم إدارة النادي بالتخلي عن بعض اللاعبين مثل طارق حامد ومحمود علاء لكنها فضلت مصلحة الفريق بالإبقاء عليهم مع التدعيم بصفقات جديدة.