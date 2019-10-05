العنبري يوضح أسباب تفاؤله بموسم الشارقة ويعلق على اختيارات مدرب الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، عن تفاؤله بالموسم الجديد لفريقه، عقب الانتصار على العين مساء الخميس.

وكان الشارقة فاز على العين بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، لينفرد بالصدارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال العنبري "متفائل بالعمل الجماعي الذي يسير به الفريق، ونسعى لتطبيق هذا النظام دائماً لصناعة الفارق".

وأضاف العنبري "سعيد بالفوز، وأهنئ العين على المجهود الكبير الذي قدمه في المباراة".



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وأتم "علينا أن نجهز أكبر عدد من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، لأن الموسم ما زال طويلاً، ولدينا الكثير من البطولات نخوضها".

وتطرق العنبري للحديث عن اختيارات الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات لمواجهة إندونيسيا المقبلة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وأثنى العنبري على اختيارات فان مارفيك، مؤكدا تفاؤله بقدرة المدرب الهولندي على تحقيق النجاحات مع "الأبيض".