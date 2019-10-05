شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزداد معدل ضربات القلب ليلاً؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر البعض بالفزع من زيادة معدل ضربات القلب أو خفقان القلب ليلاً أو عند النوم، ولكن هذا الأمر شائع ولا يشير عادة إلى مشكلة صحية كبيرة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب زيادة معدل ضربات القلب خلال الليل، وفقاً لموقع upmc.

أسباب زيادة خفقان القلب فى الليل

معظم الناس لديهم خفقان القلب من وقت لآخر، و بعض الأسباب الشائعة تشمل:

-الهرمونات: يمكن لتغير الهرمونات أن يسبب سرعة معدل ضربات القلب أثناء الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث.

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-الإجهاد: يمكن أن يؤثر القلق والاكتئاب والضغط على معدل ضربات القلب.

-الكحول أو الكافيين: تناول أي من هذه المشروبات المنبهة بالقرب من وقت النوم يمكن أن يتسبب في زيادة معدل ضربات القلب ويؤثر على النوم.

-الوجبات الخفيفة قبل النوم: ما تأكله يؤثر أيضًا على قلبك، تناول الأطعمة السكرية والشوكولاته والأطعمة المالحة أو تلك التي تحتوي على الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) قد تجعلك تشعر بسرعة ضربات قلبك.

-الأدوية: قد يكون السبب هو بعض الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك الأدوية التي يتم تناولها من أجل الحساسية.