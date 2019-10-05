شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية بسرطان الثدى.. متى يجب إجراء الفحوصات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينطلق لاحتفال خلال شهر أكتوبر على مستوى العالم باعتباره الشهر الذي ينشر فيه الوعي بسرطان الثدي، وفقا لتقرير موقع "breastcancer" فإن الفحوصات الذاتية التى تضمن الكشف عن سرطان الثدى تشمل الاتى.



من يجب عليه إجراء فحص للثدي الذاتي ومتى؟ من يجب عليه إجراء فحص للثدي الذاتي ومتى؟

يجب على كل امرأة ، تقل أعمارها عن 18 عامًا أو أكثر من 50 عامًا ، إجراء فحص ذاتي منتظم مرة واحدة على الأقل كل شهر.

في حين أن هناك حالات يكون فيها بعض النساء أكثر عرضة للتشخيص ، فأي امرأة يمكن أن تصاب بسرطان الثدي بغض النظر عن الخلفية الوراثية أو نمط الحياة أو التاريخ.



افضل فترة للفحص الذاتي للثدى افضل فترة للفحص الذاتي للثدى

من الأفضل أن تتحققى المرأة من الثديين بعد فترة الحيض ، حيث أن التغيرات الهرمونية أثناء أو مباشرة قبل الحيض يمكن أن تؤثر على نتائجك من شهر إلى آخر.

وأفضل وقت وأكثر ملاءمة لإجراء الفحص الذاتي هو أثناء الاستحمام.





ما هي المناطق التي يجب عليك التحقق منها؟يجب أن يشمل الاختبار الذاتي ثلاثة اجزاء من جسمك:

الثديين

منطقة الترقوة.

تحت الإبطين.

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في كل هذه المناطق التي تبحث عنها:

كتل مؤلمة أو غير ذلك.

تورم ثابت في أي من هذه المناطق.

الاختلافات في نسيج الجلد مثل التجعيد أو التقشير في أي مكان على الثدي.

أي إفرازات غير طبيعية أو مؤلمة من الثدي.

اختلافات جذرية في شكل أو حجم أي من الثديين (عادة ما تميل النساء إلى وجود اختلافات طفيفة في الأحجام ، مما يجعل فهم ما هو طبيعي مهم للغاية).

أي طفح جلدي أو احمرار حول الحلمات.

أي ألم غير متعلق بالحيض أو آلام دورية أخرى.