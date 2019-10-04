خالد عيسى يتحدث عن دور التحكيم في خسارة العين القاتلة أمام الشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى خالد عيسى حارس مرمى العين أن ما أسماه بالأخطاء التحكيمية التي ارتكبت خلال مواجهة الشارقة كانت أسباب خسارة فريقه للمباراة التي أقيمت الخميس بنتيجة 2-3 في قمة الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وفي تصريحات لبوابة "العين الرياضية" قال عيسى: "من أسباب الخسارة ضد الشارقة الإرهاق والرطوبة خاصة أن هذين الأمرين أثرا علينا بالسلب في الدقائق الأخيرة للمباراة".

وخسر العين أمام الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان متقدما بهدفين مقابل هدف في آخر 10 دقائق بالمباراة.

وأتم عيسى "كنا قبل ذلك نلوم التحكيم، لكن الآن لدينا التكنولوجيا وتقنية الفيديو ووجود 7 حكام تقريبا في غرفة الفيديو، ومن هنا، أنا أستغرب القرارات التحكيمية".

واستقر العين في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 6 نقاط، بينما ابتعد الشارقة بالصدارة برصيد 9 نقاط.