مدير فريق العين الإماراتي يحمل "الفار" مسؤولية الخسارة من الشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير فريق العين الإماراتي، اللوم إلى تقنية الفيديو بعد خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الشارقة.

وكان العين متقدماً بنتيجة 2-1 قبل الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يسجل الشارقة ثنائية، ليقبض على الصدارة منفرداً.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" بعد المباراة، قال الصهباني: "لا نستطيع لوم حكم الساحة بمفرده لأنه قدّم مباراة طيبة على أرض الملعب".

وأتم: "تقنية الفيديو لم تنصف فريقنا، ألوم على محمد عبدالله حسن الذي كان موجوداً في غرفة حكم الفيديو لأنه لم يشاهد ما كنا نستحقه، لكن حكامنا بخير ونتمنى لهم التوفيق".

وفاز الشارقة على العين في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، مساء يوم الخميس، لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.