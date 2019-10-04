شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد لتناول البلح الأصفر ..يعالج الاكتئاب ويحميك من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى البلح الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات كما انه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد عديدة لتناول البلح الاصفر وهى:

1:يحتوى البلح الأصفر على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى وتحميه من الاضطرابات والالتهابات.

2:يحتوى على نسبة عالية من السكريات التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتساعد على التركيز والنشاط.

3:يحتوى البلح الأصفر على بعض العناصر التى تحد من الاكتئاب والتوتر ويعزز الحالة المزاجية.

Advertisements

4:يعتبر البلح الأصفر من المنشطات الجنسية نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح المعدنية والفيتامينات.

5:له دور فعال تقوية العضلات والمفاصل وذلك لاحتوائه على فيتامينات مهمة لصحة العضلات.

6:يعزز صحة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.

7:يعزز صحة الجهاز التنفسى ويحد من خطر الاإصابة بأمراض الربو والالتهاب الرئوى.

8:يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحميه من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.

9: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.