شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بالإسهال بعد إجراء العمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال هو أحد الأعراض الشائعة للإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، وهناك العديد من الأسباب المحتملة له بما في ذلك الالتهابات والأدوية والحالات الهضمية، وفي بعض الحالات يمكن أن يحدث الإسهال بعد الجراحة أيضًا.

ووفقا لموقع" “ healthlineفإن سبب حدوث الإسهال بعد إجراء الجراحة يعود لعدة أسباب وهى:

الغثيان والقيء يمكن أن يكونا من الآثار الجانبية الشائعة للجراحة، ومع ذلك يمكن أن يحدث الإسهال الحاد أو المزمن في بعض الأحيان أيضًا، عادة ما يزول الإسهال الحاد بعد يوم أو يومين، و الإسهال المزمن هو إسهال يستمر لمدة 4 أسابيع على الأقل.

هناك أنواع معينة من العمليات الجراحية لديها خطر أعلى للإسهال المزمن وتشمل هذه العمليات الجراحية التي تشمل المرارة، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الكبد، الطحال، البنكرياس.

وهناك عدة تفسيرات محتملة لحدوث ذلك :

فرط نمو جرثومي حول الموقع الجراحي.

إفراغ سريع للمعدة وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لعملية جراحية في المعدة.

سوء امتصاص المغذيات في الأمعاء خاصة إذا تمت إزالة جزء من الأمعاء.

Advertisements

زيادة في الصفراء والتي يمكن أن تكون بمثابة ملين يحدث هذا غالبًا في العمليات الجراحية التي تشمل المرارة أو الكبد.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف أعراض الإسهال:

حافظ على رطوبتك عن طريق شرب الكثير من السوائل مثل الماء أو العصائر أو المرق.

اختر الأطعمة التي يسهل هضمها مثل الخبز المحمص والأرز والبطاطس المهروسة.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف أو الدهون أو الألبان، حاول أيضًا الابتعاد عن الأطعمة الحمضية أو الحارة أو الحلوة جدًا.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكحول أو الكافيين.

استرخ في حمام دافئ للمساعدة في تخفيف ألم البطن أو المستقيم.

حاول تناول البروبيوتيك للمساعدة في زيادة مستوى البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

عادة ما تختفي حالة الإسهال الحادة من تلقاء نفسها بعد يومين من الرعاية المنزلية، أما الإسهال المزمن من ناحية أخرى يمكن أن يستمر لعدة أسابيع.