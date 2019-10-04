شكرا لقرائتكم خبر عن تبديل مشروب سكرى واحد بكوب من الشاى أو القهوة يقلل خطر الإصابة بالسكر 10٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن التخلى عن تناول مشروب سكرى واحد فى اليوم يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكر بنسبة تصل إلى 10%، إذا تم تبديله بالقهوة أو الشاى أو الماء.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يزيدون من استهلاكهم للمشروبات الغازية، وكذلك عصائر الفاكهة المزودة بالسكر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

Advertisements

وقال الباحثون إن هذه الدراسة هى الأولى التى تدرس ما إذا كانت التغييرات الطويلة الأجل فى شرب المشروبات الغازية مرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى.

ومن النتائج التى تم الاستشهاد بها فى كثير من الأحيان - وتكرارها - أن شرب الصودا يزيد من خطر الموت المبكر، حيث يعد تناول السكر بكميات كبيرة أمرًا سيئًا للجسم بعدد من الطرق، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل السمنة وبالتالى الإصابة بأمراض القلب، فضلاً عن الإسهام بشكل كبير فى تطور مقاومة الأنسولين ومرض السكر من النوع الثانى.

ويعانى ما يقدر بنحو 30.3 مليون أمريكى من داء السكر من النوع الثانى، والكثير منهم معرضون لخطر الإصابة بالمرض، مما يقلل من العمر المتوقع وقد يؤدى إلى مشاكل صحية مزمنة إضافية فى وقت لاحق من العمر.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جان فيليب دروين شارتييه، زميل ما بعد الدكتوراه فى جامعة هارفارد: "توفر الدراسة أدلة إضافية توضح الفوائد الصحية المرتبطة بتقليل استهلاك المشروبات السكرية واستبدال هذه المشروبات ببدائل صحية مثل الماء أو القهوة أو الشاى".