ما هي مناطق الإثارة لدى الرجل؟

لقد تحدثنا مسبقا عن أكثر المناطق إثارة لدى المرأة والآن جاء دور الرجل. فهو أيضاً لديه العديد من مناطق الإثارة في جسمه، والتي إذا اهتمت المرأة بمداعبتها ستنجح في إيصاله إلى قمة متعته الجنسية. لذلك قررنا اليوم أن نكشف لك عن مناطق الإثارة في جسم الرجل فمعرفتها بالتأكيد ستغير من حياتك الجنسية مع زوجك بشكل كبير...

مناطق الإثارة في جسم الرجل

١- الشفاه

لا أعتقد أن أحدا سوف يندهش من أول منطقة، وهي "الشفاه". فالتقبيل هو أمر مفروغ منه ولكن يجب عليكما الاستمتاع بكل لحظة في القبلة. إن العاطفة التي يشعر بها زوجك من خلال القبلة هي ما تزيد من إثارة الرجل وتجعله مستعداً لليلة جنسية رائعة.

٢- الرقبة

تحتوي الرقبة على العديد من النهايات العصبية لذا لابد من الاستفادة منها. اعطي بعض الاهتمام للمنطقة خلف الرقبة وجانبيها. كما أن بعض الرجال يحبون الشعور بمرور أظافر المرأة بخفة أسفل خط الشعر.

٣- الأذن

طريقة أخرى لإثارة الزوج، اهمسي له بكلمات الحب في أذنه وداعبي شحمة الأذن بفمك أو بأصابعك أو بأسنانك ولكن عليك أن كوني لطيفة لتحصلي على نتائج مرضية للغاية.

٤- اليدين

تدليك اليدين والقدمين يعتبر بمثابة شرارة لليلة جنسية مميزة. ويمكنك هنا التفنن في مداعبة اليدين والقدمين واكتشاف الطريقة التي تثير زوجك بشكل أكبر.

٥- حلمات الثدي

لن يستجيب كل الرجال بنفس الدرجة لهذه المنطقة، ولكن حلمة الثدي قد تدفع بعض الرجال إلى الجنون من شدة الإثارة مثل النساء تماماً فهي منطقة هامة تزيد من إثارة الرجل.

٦- خلف الركبة

قاعدة عامة: جميع المناطق التي لا تحتوي على شعر كثير في جسم الرجل هي منطقة حساسة، وهذا ينطبق على منطقة خلف الركبة. فقط قومي بلمس هذه المنطقة بأطراف أصابعك وستشاهدين مدى تأثير ذلك عليه.

٧- الفخذين من الداخل

قرب الفخذين من العضو الذكري يجعلهما من أكثر المناطق حساسية بالنسبة للرجل. فلمسة بسيطة ستجعله يقترب أكثر من قمة النشوة الجنسية.

٨- أسفل البطن "منطقة الحزام"

هذه المنطقة تعتبر من المناطق المثيرة للرجل لأنها تحتوي على العديد من النهايات العصبية. فهذه المنطقة ستجعل الرجل يرتعش بمجرد لمسها!

٩- الخط الفاصل بين المؤخرة والفخذ

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هل تعلمين أن الخط الفاصل بين المؤخرة والفخذ من الأماكن المثيرة لزوجك؟ فهذه المنطقة حساسة للغاية لأي نوع من اللمس، لذا لا تنسي مداعبتها.

١٠- نهاية العمود الفقري

هو جزء مثلث صغير يوجد في نهاية العمود الفقري وقبل المؤخرة، حاولي تمرير أصابعك أو أظافرك ببطء عليها وسترين النتيجة بنفسك.

١١- العضو الذكري

هناك حقائق عديدة مدهشة عن العضو الذكري ولكن لا يخفى على أحد أنه يعد من أهم المناطق التي تزيد من إثارة الرجل. ولكن هل كنت تعلمين أنه مقسم إلى أربع مناطق، كل منها تحتاج إلى طريقة خاصة للتعامل معها لكي يصل الرجل إلى قمة متعته؟

- مقدمة (رأس) العضو الذكري وأفضل وسيلة لمداعبته يكون عن طريق الاحتكاك أو السخونة.

- القضيب، أي الجزء الواصل بين مقدمة ونهاية العضو الذكري، لا تهملي ملامسته أثناء العلاقة الحميمة لأنه من الأجزاء التي تزيد من إثارة الرجل بشكل كبير وخاصة الناحية السفلية له.

- خلف العضو الذكري، وهو جزء صغير يبدأ من بعد المقدمة مباشرة في الجهة السفلية له. على الرغم من صغر هذا الجزء إلا أن نتائج ملامسته لا توصف.

- نهاية العضو الذكري هي من المناطق الأقل حساسية بالنسبة للرجل ولكن لا تهمليها بل حفزيها عن طريق الضغط قليلاً عليها!

١٢- كيس الصفن "الخصيتين"

كثير من النساء يعتقدن أن الخصيتين مهمة كثيراً لزيادة إثارة الزوج ولكنها في الحقيقة من أكثر المناطق المؤلمة للرجل. أما الأنسجة المحيطة بالخصيتين فهي مصدر الإثارة له. لذا داعبيها بلطف شديد وإن أردت استجابة أفضل، عليك التركيز على الخط الذي يمر بالمنتصف.

١٣- الجي سبوت

نعم، الرجال أيضا لديهم نقطة جي سبوت مثل النساء وفي أحيان أخرى يسمونها "البي سبوت" نسبة إلى البروستاتا! هي تقع بداخل الجسم خلف الخصيتين ومداعبة هذه النقطة تسبب إثارة شديدة لبعض الرجال ولكن عليك سؤال زوجك في البداية إذا كان يحب ذلك أم لا.

١٤- خلف الخصيتين

هذه المنطقة تقع بين الخصيتين وفتحة الشرج للرجل، أي أنها في الجهة المقابلة لمنطقة الجي سبوت. وتدليك هذه المنطقة برفق يعطي نتائج مذهلة ولكن عليك أن تلاحظي رد فعل زوجك على مداعبة هذه المنطقة وعلى أساسها ستختارين إذا كنت ستكملين مداعبة أم لا.

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