دراسةتؤكد أن النوم الجيد يساعد على التحصيل الدراسي

القاهرة - لايف ستايل
"النوم" وتحصيل درجات مرتفعة يسيران جنبا إلى جنب، فقد توصل فريق من الباحثين في دراسة جديدة وجود علاقة قوية بين درجات الطالب وحصوله على قسط واف من النوم.
ووفقا للدراسة، التي نشرت في عدد أكتوبر من مجلة "علوم التعلم"، أنه في أي وقت يأوى الطالب إلى الفراش وينتظم في هذه العادة الصحية يحدث فرق كبير في معدل تحصيله ودرجاته النهائية.
كما تنصح الدراسة بأهمية الحصول على ليلة نوم جيدة قبل إجراء اختبار، بل قد يستغرق الأمر عدة ليال متتالية من النوم الجيد لإحداث تغيير ملموس.
فقد قام الباحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك"، بإجراء أبحاثهم على 100 طالب في كلية الهندسة. كانت إحدى النتائج المدهشة أن الأفراد الذين ذهبوا إلى الفراش بعد فترة زمنية محددة، كانوا يميلون إلى أداء جيد في اختباراتهم بصرف النظر عن كم من النوم الكلي.
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