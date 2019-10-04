شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء يجب معرفتها عن السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت السجائر الإلكترونية شائعة للغاية فى العقد الماضى، لكن ارتفاع نسبة الوفيات والأمراض المرتبطة بالأبخرة في الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن حظر المنتج بالفعل فى بعض الأماكن.

وفيما يلى 4 أشياء يجب معرفتها عن السجائر الإلكترونية، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”:

تم وضع تصميمات مبكرة للسيجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة في الستينيات، ولكن تم الاعتراف بالصيدلي الصيني هون ليك كمخترع نسخة تجارية فى أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

وقام "هون" الذي كان يحاول التخلي عن عادة تدخين التبغ بإخراج براءات الاختراع بين عامي 2003 و2005.

تعمل البطارية على تشغيل ملف يقوم بتسخين سائل يحتوى على كميات مختلفة من النيكوتين، وكذلك البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي، مما يشابه دخان التبغ عند تسخينه.

ويمكن أن يحتوى هذا "العصير الإلكترونى" أيضًا على المنكهات والمواد الأخرى، مثل THC ، أو tetrahydrocannabinol ، المكون ذو التأثير النفسانى فى الحشيش.

Advertisements

فى البداية كانت السجائر الإلكترونية توصف بأنها أقل ضرراً من التبغ، الذى يتسبب فى وفاة نحو ثمانية ملايين شخص سنويًا.

وفى عام 2015 قالت سلطات الصحة العامة فى إنجلترا إن أفضل التقديرات أظهرت أنها أقل ضررًا بنسبة 95% من التبغ.

وقالت الأكاديمية الفرنسية للطب فى العام نفسه: "حتى لو كان من الصعب تحديد درجة السمية طويلة المدى للسجائر الإلكترونية بدقة، فهناك دليل على أنها أقل بكثير من السجائر التقليدية، ومع ذلك فقد تزايد القلق".

وفى 3 أكتوبر الحالى أبلغت 2109 سلطة صحية أمريكية عن 18 حالة وفاة متعلقة بالسجائر الإلكترونية وأكثر من 1000 حالة من الأضرار منذ مارس، ولم يتم تحديد سبب ذلك.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى سبتمبر 2019 أن العديد من الحالات تنطوى على استخدام منتجات الماريجوانا في السوق السوداء.

فى يوليو 2019 حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن أجهزة التدخين الإلكترونية "بلا شك ضارة ويجب بالتالي أن تخضع للتنظيم".

قفز عدد مدخنى السجائر الإلكترونية في جميع أنحاء العالم من سبعة ملايين فى عام 2011 إلى 41 مليونا فى عام 2018، وفقًا لباحث السوق يورومونيتور إنترناشيونال.

وبالمقارنة، كان هناك 1.1 مليار مدخن للتبغ على هذا الكوكب فى عام 2016، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية على موقعها على الإنترنت. وتعتبر أكبر أسواق السجائر الإلكترونية هى الولايات المتحدة تليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين.