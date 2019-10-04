بالأمل والعمل.. أصحاب الهمم يخوضون الانتخابات البرلمانية الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالأمل والعمل والرغبة الحقيقية في وضع بصمة خاصة، يخوض ٦ من أصحاب الهمم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٩ في دولة الإمارات.
"العين الإخبارية" التقت عدداً من المرشحين من أصحاب الهمم، لإلقاء الضوء على برامجهم الانتخابية، وما يطمحون في الوصول إليه عبر هذه الانتخابات.
بدوره، اعتبر ماجد العصيمي، مرشح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أن ترشحه ثمرة طيبة لجهود دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم.
وقال "العصيمي"، لـ"العين الإخبارية"، إن هذا الدعم أسهم في استكماله لدراسته، حتى نال شرف تمثيل دولة الإمارات خارجياً وخدمة وطنه.
ويرى "العصيمي" أنه آن الأوان لرد الجميل، وليكون حلقة إيجابية بين مطالب الشعب والحكومة.
ومن جانبه، قال عبدالله سيف بن طوق، المرشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين، إن برنامجه الانتخابي يهتم بعدة فئات، في مقدمتها أصحاب الهمم، والشباب، وكبار المواطنين، وربات البيوت، وعدد من الوظائف منها "الأخوة الصيادين".
ولفت "بن طوق"، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه يستهدف تسليط الضوء على تمكين الشباب، واستثمار قدراتهم في سوق العمل، وتوفير مزيد من الخدمات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
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