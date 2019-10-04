معلومات وخرافات ستُدهشكِ عن الوحمات التي تظهر على طفلكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تظهر الوحمات لدى أكثر من 80 % من الأطفال، بسبب إمّا أنهم يولدون بها أو تظهر عليهم خلال بضعة أشهر من ولادتهم. ورغم انتشار تلك الوحمات وظهورها، لكنْ رّبما لا يعلم عنها معظم الناس الكثير من المعلومات. ولهذا نقدّم لك فيما يلي قائمة ببعض المعلومات، سواء العلمية منها أو غير الحقيقة، عن تلك الوحمات:

- هناك أنواع عديدة من الوحمات التي ربّما يزيد عددها عمّا يمكنكِ تصوره، وهناك نوعان رئيسيّان هما الوحمات حمراء اللون والوحمات التي تتكوّن من بقع جلد مصطبغة.

- لا يوجد لدى العلماء سبب واضح ومحدّد يفسّر سرّ تكوّن وظهور تلك الوحمات، غير أنّ هناك نظريتين بحثيتين، أوّلهما تقول إنّ سبب ظهور الوحمة يرجع إلى تثبيت قطعة من المشيمة نفسها في الجنين أثناء الحمل، والثانية تقول إنّ بروتينات تنتجها المشيمة قد تكون هي المسؤولة عن زيادة فرص ظهور بعض من أنواع الوحمات.

- هناك خرافة قديمة تُحَمّل الأمّهات مسؤولية ظهور الوحمات، فكما يُشاع، إذا لم تحصل المرأة على نوع طعام معيّن تشتهيه أثناء الحمل، فإنّ تلك الوحمة تظهر لدى طفلها.

- هناك بعض أنواع الوحمات تختفي مع تقدّم الطفل في السّن.

- تتطلب بعض أنواع الوحمات تدخّلاً جراحيًا أو عملية بواسطة الليزر من أجل إزالتها، وينصح الأطباء في هذه الحالة بأنْ يتمّ التدخّل والطفل ما يزال صغيرًا في السّن.

- لا ينتج عادة عن تلك الوحمات أيّ ضرر، لكن يجب الحذر لأنّها قد تشير أحيانًا لوجود أمراض.

- هناك بعض أنواع الوحمات التي تكون شائعة الحدوث لدى بعض العائلات، لكنّ باحثين أكّدوا في الوقت نقسه أنّ معظم أنواع هذه الوحمات ليست وراثية بأيّ حال من الأحوال.

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- هناك بعض الخرافات التي تقول إنّ الوحمات ربما تظهر نتيجة لارتكاب الأمّ ثمة شيء شرير.

- هناك من يعتقد أنّ تلك الوحمات دليل على أنّ تناسخ الأرواح موجود.

- قد تظهر أحيانًا أنواع من الوحمات في الشعر.

- قد تظهر أيضًا أنواع من الوحمات في العين.

- هناك من لديه قناعة بأنّ الوحمات من الممكن أنْ تستخدم في التكهّن بالمستقبل.

- مكان وجود الوحمة على جسمكِ قد يكشف المزيد عن شخصيتكِ وهويتكِ، فمثلاً هناك خرافة شائعة تقول إنّ ظهور وحمة على قدم طفل، فهذا يعني أنّه سيكون زائد الحركة، وأنّ ظهورها على ذراع الطفل، فهذا يعني أنّه سينشأ قويًا وصلبًا.