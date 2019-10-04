الأميرة ماري تُشارك في فعاليات مهرجان الابتكار الشبابي في مدينة الرباط

شاركت الأميرة ماري، وَليّة عهد مملكة الدنمارك يومي ثالث ورابع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مدينة الرباط، في فعاليات مهرجان الابتكار الشبابي الذي يتوج لقاءات الإبداع والشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمعية برنامج الشراكة الدنماركي-العربي (DAPP) لوزارة الخارجية الدنماركية وكذلك برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD).

وتمكنت 100 موهبة مغربية شابة على مدى خمسة أيام، من المشاركة في مختبر الاختراعات الذي تم إسدال الستار على فعالياته يومه الجمعة رابع أكتوبر بتنظيم مهرجان مفتوح لعموم المواطنين من طلبة، مقاولات دنماركية ومغربية، منظمات المجتمع المدني وكذلك ممثلي السلطات العمومية المغربية.

وأشرفت ولية عهد مملكة الدنمارك، على افتتاح المهرجان المذكور والذي تم خلاله تقديم ثلة من الشباب المبدع لمشاريع مبتكرة للحاضرين، كما شاركت في مختلف الأنشطة المبرمجة في هذا الصدد، من قبيل: سباق مهرجان الشباب.

ومثلت هذه الزيارة فرصة سانحة للأميرة ماري إلى تبادل الآراء والأفكار مع الشباب المشارك في هذه التظاهرة ذات الطابع الإبداعي وكذلك لقاء الشركاء المحليين، والمقاولات الدنماركية وكذلك منظمات المجتمع المدني.

وتروم لقاءات الإبداع والشباب وضع الشباب في قلب تنمية الأفكار والحلول الجديدة لتعزيز تشغيل الشباب والمشاركة الاجتماعية، ووضع منصات للحوار بين الأجيال على وجه الخصوص، وتنمية المغرب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على وجه العموم.

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