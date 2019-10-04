شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على دواء جديد لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على دواء يحتوى على المادة الفعالة (إمتريتيتابين 200 مل جرام + تينوفوفير ألفيناميد 25 مل جرام) لدى البالغين والمراهقين المعرضين - الذين يزنون أكثر من 35 كيلوجراما - للإصابة بفيروس HIV-1 (PREP) لتقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس الإيدز.

ولم يتم إثبات أن العقار الحديث يحمى المعرضين لخطر الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعى البشرى من الجنس المهبلى المستقبلى لأنه لم يتم تقييم الفعالية فى هذه الفئة من السكان.

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وقال جيفري موراى، نائب مدير شعبة المنتجات المضادة للفيروسات فى مركز تقييم الأدوية والأدوية التابع لـFDA"": "إن الأدوية فعالة للغاية عند تناولها كما هو موضح فى وصف الدواء ويمكن أن تمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية".

وتابع "موراى": "توفر هذه الموافقة المزيد من خيارات الوقاية لبعض المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتساعد على بذل مزيد من الجهود من قبل إدارة الأغذية والعقاقير ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية فى الولايات المتحدة لتسهيل تطوير خيارات العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، للحد من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية."

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تلقى 38739 شخصا تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة في عام 2017، وكان رد الفعل السلبى الأكثر شيوعًا عند الأفراد الذين يتناولون الدواء هو الإسهال.