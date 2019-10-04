شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لازم تعرفها عن متلازمة داون بمناسبة الشهر العالمى للتوعية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة داون أو متلازمة الحب كما يقولون عليها هى واحدة من الاضطرابات الوراثية التى يعانى منها الأطفال، مما تسبب خللا فى عدد الكروموسومات، ويؤثر ذلك على نمو الطفل وقدرة استيعابه، ويعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمتلازمة دوان، لذلك نقدم بعض المعلومات التى يجب أن تعرفها عن المرض وفقا لما ذكره موقع mayoclinic.

1: تسبب متلازمة داون تأخرا شديدا فى النمو والحركة، ولكن مع التأهيل والتدريب تتحسن حالة الطفل مع الوقت.

2: وزن طفل متلازمة داون فى بداية عمره يكون أقل من الطبيعى، نظرا للخلل الذى يعانى منه.

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3: يعانى أطفال متلازمة داون من شعف شديد فى الاستيعاب والتركيز، وعدم القدرة على الانتباه.

4: يتميز مصابو متلازمة داون بالوجه المسطح والعيون الصغيرة وقصر القامة واليدين.

5: يجب أن ندعم أطفال متلازمة داون ونشجعهم وننمى قدراتهم ومواهبهم.

6: تعزيز الثقة بالنفس عند أطفال متلازمة داون يساعدهم على التقدم والنجاح فى مجالات مختلفة.

7: يتميز أطفال داون بمواهبهم المختلفة ولكن يحتاجون للدعم والتشجيع المستمر.