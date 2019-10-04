صحة ورشاقة

تناول الأسماك فى مرحلة الطفولة المبكرة يقلل من خطر الإكزيما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن تناول الأسماك فى مرحلة الطفولة المبكرة يقلل من خطر الإكزيما.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيجب أن يتناول الأطفال الأسماك أو زيت كبد سمك القد فى وقت مبكر من العمر - من عمر عام تقريبًا - وذلك لأن الأطفال الذين يستهلكون الأسماك فى وقت مبكر يظهرون انخفاضًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالاكزيما والصفير والربو فى سن السادسة.

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ووجد الباحثون أن تناول الأسماك فى الطفولة يقلل من خطر الإصابة بالامراض بمعدل 28% – 40%. ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بمقارنة الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع حتى يبلغوا عامين مع الأطفال الذين يستهلكون كميات أقل من الأسماك.

ووجد الدكتور "توربيجورن كين"، أستاذ الصحة العامة من مستشفى سانت أولاف النرويجية المؤلف الأول للدراسة، أن كل حالات الإكزيما والربو الصحية زادت بشكل حاد فى النرويج منذ الخمسينيات، وقد تم ربطها بتغيرات مختلفة في نمط حياتنا، بما في ذلك أن السكان ككل يأكلون كميات أقل من الأسماك.

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