تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أم علي بالكرواسون

القاهرة - لايف ستايل المقادير علبة قشطه (نستله)

3 كاسات حليب سائل

3 فنجان سكر (او حسب الرغبه)

10 حبات كرواسون (تقطع لقطع متوسطه )

فانيليا

مكسرات منوعه وجوز الهند وزبيب

رشة قرفه (اختياري)

كريمة مخفوقة خطوات التحضير Advertisements نقطع الكرواسون لقطع متوسطه .

ونضع عليهم المكسرات وجوز الهند والزبيب ورشة قرفه .

و نضع الحليب والسكر على النار حتى يغلي .

نضيف القشطه والفانيليا ونحرك فيه حتى يتجانس الخليط .

ثم نصبه على الكرواسون .

ونتركه خمس دقائق حتى يتشرب الحليب .

ثم نضع الصينيه و نغطى الوجه بالكريمة المخفوقة و ندخل ام على الفرن على نار متوسطه حتى تاخذ اللون الذهبى لمدة عشر دقائق او حتى تتحمر .

ثم تقدم . قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أم علي بالجلاش

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