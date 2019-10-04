تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أم علي بالجلاش

أم علي من الحلويات المصرية الشهيرة وتتكون بشكل أساسي من الجلاش أو الباف باستري بعد تحميصه، ويضاف إليه خليط من الحليب والقشطة، وتقدم مع المكسرات أو الزبيب

المقادير

"تكفي 6 أشخاص"

كيلو إلا ربع جلاش

3 كوب حليب

1 كوب قشطة

1 كوب سكر

نصف كوب مكسرات مجروشة

نصف كوب زبيب

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ماء ورد

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" قرفة ناعمة

رشة فانيليا

خطوات التحضير

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نقطع الجلاش قطع صغيرة، ونضعه في صينية قابلة لدخول الفرن.

ندخل الجلاش الفرن حتى يتحمص ولكن دون أن يحترق، ثم نخرجه ونتركه ليبرد.

في وعاء كبير، نضع الحليب والقشطة والزبدة والسكر والحليب والفانيليا والقرفة وماء الورد، ونخلطهم جيداً.

في صينية الفرن، نضع نصف كمية الجلاش المحمص، ونوزعه عليه جزء من المكسرات والزبيب، ثم نصب فوقه جزء من خليط الحليب.

نضع باقي كمية الجلاش المحمص، ونصب عليه باقي خليط الحليب.

نوزع باقي المكسرات والزبيب على الوجه، ثم ندخله الفرن لمدة 15 - 20 دقيقة.

نخرج أم علي من الفرن، ثم نقطعها، ونقدمها ساخنة.



سر نجاح أم علي بالجلاش:

يمكن استبدال القشطة بالكريمة الثقيلة "كريمة الحلويات".

يفضل عند تحميص الجلاش أن يأخذ اللون الذهبي الغامق حتى يكون الطعم ألذ.

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فوائد أم علي بالجلاش:

تناول المكسرات يقي من الإصابة بأمراض القلب.

المكسرات من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الضروري للحوامل.

السعرات الحرارية في أم علي بالجلاش:

تحتوي القطعة المتوسطة "200 جرام" من أم علي على 660 سعر حراري.

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