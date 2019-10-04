تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تارت بالفراولة والكريمة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
العجين:
400 جم دقيق
100 جم سكر بودرة
200 جم زبدة لينة
1 بيضة
رشة فانيليا
رشة ملح
الكريمة:
1 كوب حليب
1 كوب كريمة لباني
2 بيضة
2 معلقة كبيرة نشا
4 معلقة كبيرة سكر
1 معلقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
فراولة مقطعة للتزيين
خطوات التحضير
توضع الزبدة في المضرب الكهربائي، ويضاف إليها الدقيق، وتخلط جيداً حتى تصبح رملية القوام.
يضاف السكر والملح، وتخلط مرة أخرى.
يضاف البيض والفانيليا، وتضرب حتى تتجانس، ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
تفرد على سطح نظيف وجاف.
تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.
تدهن قوالب الكب كيك بالزبدة، ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
توضع العجينة على القوالب، ويضغط عليها بالنشابة لقطع الأجزاء الخارجية.
يضغط على العجينة بأطراف الأصابع جيداً حتى تلتصق بالقوالب.
تنغز عجينة التارت بالشوكة في كل أجزائها.
تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة.
تخرج من الفرن وتترك لتهدأ قليلاً.
في تلك الأثناء نحضر الكريمة .. يوضع الحليب في وعاء على النار، ويضاف إليه الكريمة، ويترك حتى يسخن.
يوضع البيض في بولة كبيرة، ويضاف إليها الفانيليا والسكر والنشا والملح، ويخفق جيداً.
يضاف خليط الحليب والكريمة فوق خليط البيض، بالتدريج مع الخفق المستمر حتى نحصل على خليط متماسك.
يصب مقدار معلقتين من الخليط على التارت، مع مراعاة توزيعه بالتساوي.
توزع فوقها قطع الفراولة، توضع في مكان نظيف وجاف لحين التقديم.
ترص في الطبق، وتقدم مع المشروب المفضل.
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