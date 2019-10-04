تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كوكيز جوز الهند

المقادير

" تكفي 6 أشخاص "

1 1/4 كوب كبير دقيق أبيض

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) بيكينج صودا

1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح

1/2 كوب كبير زبدة

1/2 كوب كبير سكر أبيض

1/2 كوب كبير سكر بني

1 بيضة كبيرة

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) فانيليا

1 1/3 كوب كبير جوز هند مبشور

خطوات التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في بولة متوسطة الحجم يخلط الدقيق و البيكينج صودا و الملح.

في بولة اخرى تخفق الزبدة و السكر جيدا حتى تصبح كريمي.

يضاف البيض الى مزيج الزبدة و السكر و يقلب المزيج جيدا.

يضاف مزيج البيض و الزبدة الى مزيج الدقيق تدريجيا مع التقليب بإستمرار.

نضع الفانيليا و جوز الهند على على مزيج الدقيق و يقلب حتى تمام الإختلاط.

يشكل المزيج الى كرات متوسطة الحجم ثم توضع في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة.

نضغط على كرات كوكيز جوز الهند في الصينية برفق حتى تفرد قليلا.

توضع كوكيز جوز الهند في الفرن لمدة من 8-10 دقائق او حتى تنضج.

سر نجاح كوكيز جوز الهند:

دهن الصينية بالزبدة او وضع ورقة زبدة في الصينية حتى لا يلتصق عجين الكوكيز بالصينية.

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فوائد

جوز الهند:

يحافظ على صحة القلب لغناه بالألياف الغذائية.

يحسن من وظائف المخ و تعزيز صحته و يقي من مرض الزهايمر.

غني بالحددي الذي يساعد على الوقاية من فقر الدم.

السعرات الحرارية في

كوكيز جوز الهند:

تحتوي قطعة الكوكيز الواحدة على 196 سعر حراري.

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