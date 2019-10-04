شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن علاقة الاكتئاب بقلة النوم أو كثرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاقة بين النوم والاكتئاب معقدة للغاية، حيث قد يسبب الاكتئاب مشاكل في النوم مثل الأرق أو حتى الإفراط فى النوم، كما أن مشاكل النوم أيضًا قد تكون أحد أعراض مرض الاكتئاب، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على العلاقة بين الاكتئاب والنوم، وفقاً لموقع " upmc".



النوم

س: هل الأرق أو كثرة النوم من أعراض الاكتئاب؟

النوم والاكتئاب متشابكان لدرجة أنه من الصعب معرفة ما إذا كان أحدهما يسبب الآخر، وكلا من الأرق والإفراط فى النوم من الأعراض التي يمكن أن تساعد في تشخيص الاكتئاب.

ولا يزال الباحثون والأطباء غير متأكدين من العلاقة الدقيقة بين النوم والاكتئاب ، لكنهم يعلمون بوجود رابط بينهما.

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على عدد من الوظائف الجسدية، مثل انخفاض الشهية وفقدان الرغبة الجنسية، ويزيد من صعوبة النوم، قد يستحوذ الحزن واليأس والمشاعر الأخرى المصاحبة للاكتئاب على أفكار الشخص أثناء محاولته النوم.

س: كيف يمكن لقلة النوم أن تزيد الاكتئاب سوءاً؟

قلة النوم يمكن أن يضعف تنظيمك العاطفي وتفكيرك، مما قد يزيد من حدة الاكتئاب والتشخيصات النفسية الأخرى.

ووفقا لدراسة في المجلة البريطانية لانسيت للطب النفسي، أظهر الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية التي تم تشخيصها تحسنا مع زيادة كمية ونوعية النوم.

اضطراب النوم ربما يؤثر على هرمونات التوتر ومستويات ناقل الحركة العصبية، أظهرت الدراسات أن الأرق على المدى الطويل يمكن أن يسبب الاكتئاب أيضًا في وقت لاحق.

س: ما هى أعراض الاكتئاب الأخرى ؟

أعراض الاكتئاب تختلف من شخص لآخر، فيما يلي قائمة بالأعراض الأكثر شيوعاً:

-مشاعر اليأس والعجز والحزن.

-أفكار الموت أو الانتحار.

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-فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت ممتعة من قبل.

-مشاكل التركيز.

- النسيان.

-فقدان الرغبة الجنسية.

-تغيرات في الوزن والشهية.

-النعاس أثناء النهار.

-فقدان الطاقة.

-الأرق.

-قد يصاحب الاكتئاب أيضًا القلق وتدني احترام الذات والأعراض الجسدية مثل آلام الظهر والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي.

- غالبًا ما تكون مشاكل النوم مثل الأرق والنعاس أثناء النهار من أكثر أعراض الاكتئاب شيوعاً.