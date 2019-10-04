شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مقاومة المضادات.. علماء يخلقون فيروسات تقتل البكتيريا الأكثر صعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر منظمة الصحة العالمية (WHO) مقاومة المضادات الحيوية وهو ظهور البكتيريا التي لا تستجيب للأدوية، تهديدًا رئيسيًا للصحة العالمية بالعالم كله.

فوفقا لتقرير موقع "ديلى ميل" يمكن لأي جرثومة أن تتمحور وتجعل المضادات الحيوية غير فعالة فى قتلها، ومقاومة المضادات الحيوية "منتشرة" بالفعل على شكل اى كولاي، الذي يسبب بعض التهابات المسالك البولية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

الآن صمم علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بأمريكا فيروسات يمكن تعديلها لتعمل جنبا إلى جنب مع المضادات الحيوية لقتل بكتيريا اى كولاي"E.coli" الخبيثة وربما غيرها من الإصابات.

عندما تستهدف المضادات الحيوية بدقة، فإن غالبية البكتيريا في العدوى تتكاثر وتكون مختلفة قليلاً عن بعضها وتصبح أكثر انتشارًا، وتصبح المضادات الحيوية ضعيفة لهذه البكتيريا المتحولة، والتي تستمر في البقاء والتكاثر.

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ونظرًا لأن المزيد من البكتيريا تتعرض للمضادات الحيوية، فإن التأثير هو نوع بقائها على نحو متزايد وخلق سلالات من البكتيريا التي تنتشر وتتكاثر سريعا وتكون في مأمن من المضادات الحيوية، لذلك فإن المضادات الحيوية التي تزيد عن حدها تؤدي فقط إلى زيادة معدل المقاومة.

ولم يتمكن العلماء من تطوير مضادات حيوية جديدة بسرعة كافية لمواكبة طفرات البكتيريا، وحتى لو استطاعوا فإن هذه الأدوية الجديدة ستواجه نفس المشكلة مرة أخرى، لذلك لجأ الباحثون الى طريقة جديدة لعلاج هذه الالتهابات القاتلة عن طريق الفيروسات القاتلة التى تعتبر كل واحدة منها طعم لبكتيريا معينة.

لذا فقد قام الباحثون بدراستها باهتمام متزايد لمعرفة ما إذا كان يمكن برمجتها لمهاجمة البكتيريا التي لا تستطيع المضادات الحيوية القيام بها، حيث ابتكر العلماء إطار عمل الفيروس بحيث يمكنهم توصيل الجينات المختلفة بفعالية لبرمجتها لمهاجمة بكتيريا معينة.

وجد العلماء أن العديد من فيروساتهم الجديدة يمكن أن تقتل E. coli المتحورة والمضادات الحيوية.