النوم أقل من 6 ساعات بهددك بأمراض القلب وسرطان المخ

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رحاب أحمدالجمعة 2019/10/4 07:05 م بتوقيت أبوظبي
هناك صلة وثيقة بين النوم والجهاز المناعي
كشفت دراسة جديدة أنّ النوم أقل من 6 ساعات في الليلة قد يُضاعِف خطر الوفاة المبكّرة لمرضى الأمراض المزمنة.
ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن علماء في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية أنّ الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع الثاني كانوا أكثر عُرضَة للإصابة بنوبة قلبيّة أو سكتة دماغيّة إذا ناموا أقل من 6 ساعات في الليلة.
وفحص العلماء 16 ألف حالة من البالغين تراوحت أعمارهم بين 20 و74 عاماً وتتبعوا صحتهم لمدة 20 عاماً.
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أنّ النوم أقل من 6 ساعات يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وسرطان المخ.
ويرتبط النوم غير الكافي عادة بالنسيان والإجهاد وانخفاض الحالة المزاجية، إلى جانب زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري ومشكلات الجهاز التنفسي.
وأوضح الباحثون أنّ الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عُرضَة للإصابة بمشكلات مناعية ومرض السرطان.
وأشاروا إلى وجود صلة وثيقة بين النوم والجهاز المناعي، إذ إن الأشخاص المحرومين من النوم لديهم مستويات أعلى من الالتهابات.
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