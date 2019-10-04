تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسكويت البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة من الأكلات المغذية واللذيذة، ويمكن تحضيرها مسلوقة أو مشوية أو صينية بالمكسرات أو شوربة وغيره حسب الرغبة

المقادير

"تكفي 6 أشخاص"

كوب ونصف دقيق أبيض

كوب إلا ربع بطاطا مسلوقة ومهروسة

نصف كوب حليب سائل

6 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة باردة

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بيكينج باودر

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

ملحوظة:

نستخدم نفس الكوب في كل المقادير.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.

في بولة كبيرة، نخلط البطاطا مع الحليب، ونهرسها جيداً.

في بولة أخرى، نخلط الدقيق والسكر والملح والبيكينج باودر، ثم نضيف إليهم الزبدة ونخلط مرة أخرى حتى نحصل على خليط رملي القوام.

نضيف البطاطا إلى خليط الدقيق، ونقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

على سطح صلب ومرشوش بقليل من الدقيق، نفرد العجين بالنشابة، ونقطعه بالقطاعة أو بكوب ليكون بمقاس واحد.

نرص بسكويت البطاطا في الصينية، وندخله الفرن لمد 12 - 15 دقيقة حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.

نخرج البسويت من الفرن، ونتركه ليبرد.

نقدم بسكويت البطاطا مع المشروب المفضل.

ملحوظة:

يمكن تشكيل العجين على هيئة أقراص مباشرة دون فرده على سطح صلب.

سر نجاح بسكويت البطاطا:

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يجب أن تكون كل المقادير بدرجة حرارة الغرفة بإستثناء الزبدة يجب أن تكون باردة.

يمكن إضافة بيضة واحدة لرفع القيمة الغذائية للوصفة.

فوائد البطاطا:

تساعد البطاطا في حماية الجسم من الإصابة بفيروس البرد والأنفلونزا.

تعمل البطاطا في تحسين عملية الهضم، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تحتوي القطعة الواحدة من بسكويت البطاطا على 157 سعر حراري.

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