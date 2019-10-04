تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مسقعة بالفلفل الحار

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 حبة باذنجان شرائح مقلي
4 حبة فلفل حار مقطع مقلي
3 كوب عصير طماطم
1 معلقة كبيرة ثوم مفروم
2 معلقة كبيرة خل أبيض
ملح
كمون
شطة
زيت
خطوات التحضير
يوضع الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيها الثوم ويقلب حتى يصفر.
يضاف الخل وعصير الطماطم، وتقلب جيدا.
تتبل بالملح والكمون والشطة، وتترك على النار حتى تتسبك.
يوضع مقدار من الصلصة في الصينية، ويرص عليها شرائح الباذنجان والفلفل.
تكرر العملية حتى انتهاء الكمية، مع وضع جزء من الصلصة بين كل طبقة.
توضع على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.
توضع في الأطباق، وتقدم.
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