تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مسقعة الدجاج بالبشاميل

تعتبر المسقعة من الوصفات المصرية اللذيذة التي يعشقها الكثير و التي يتم إعدادها بكثر لإنها تحتوي على مكونات غير باهظة الثمن و مفيدة و تقي من الكثير من الأمراض في نفس الوقت .. وصتنا اليوم هي مسقعة الدجاج بالبشاميل .. طريقة جديدة للمسقعة و يمكنك وضع اي كمية متبقية من الدجاج من وجبة اخرى او حسب الرغبة

المقادير

" تكفي 4 أشخاص "

1 كيلو باذنجان رومي ، مقطع حلقات

2 ثمرة بصل كبيرة الحجم ، مقطع حلقات

5 ثمرة فلفل أخضر رومي ، ألوان ، مقطع حلقات

1 قرن فلفل أخضر حار ، مقطع

1 كوب كبير عصير طماطم

ملح

فلفل اسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) كمون

رشة بهارات

صدور دجاج مخلية

صلصة بشاميل

خطوات التحضير

في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت.

توضع حلقات الباذنجان في الزيت الساخن و تترك حتى تتحمر.

في مقلاة أخرى على نار متوسطة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع حلقات البصل و الفلفل الرومي و الفلفل الحار و تقلب حتى تتحمر قليلا.

توضع حلقات الباذنجان على حلقات البصل و الفلفل ثم تتبل بالملح و الفلفل و البهارات.

في مقلاة على نار متوسطة تشوح قطع الدجاج تنضج ثم ترفع من على النار.

في صينية فرن ، توضع طبقة من حلقات الباذنجان و 1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي و البصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم و توزع.

نضع جزء من صدور الدجاج فوق عصير الطماطم ثم نضع طبقة أخرى من حلقات الباذنجان و 1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي و البصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم و توزع ثم طبقة من صدور الدجاج.

تكرري الخطوتين السابقتين ( 6 - 7 ) حتى الإنتهاء من الكمية.

توضع صلصة البشاميل كطبقة أخيرة فوق المزيج ثم تدهن ب 1 بيضة مخفوقة.

توضع صينية المسقعة في الفرن من 30 - 45 دقيقة حتى يحمر الوجه.

و تقدم.

سر نجاح مسقعة الدجاج بالبشاميل :

تشوح حلقات البصل و الفلفل بمفردها بعيدا عن الباذنجان حتى لا تحترق لإن الباذنجان يأخذ وقت في السواء.

يجب طهي قطع الدجاج قبل وضعها في المسقعة.

فوائد

مسقعة الدجاج بالبشاميل:

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يحتوي الباذنجان على الحديد الذي يقي من فقر الدم.

مفيد للأعصاب لإحتوائة على مادة السكوبارون.

السعرات الحرارية في

المسقعة :

يحتوي مقدار مغرفة واحدة متوسطة الحجم من المسقعة على 120 سعر حراري.

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