تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مسقعة الدجاج بالبشاميل

القاهرة - لايف ستايل
تعتبر المسقعة من الوصفات المصرية اللذيذة التي يعشقها الكثير و التي يتم إعدادها بكثر لإنها تحتوي على مكونات غير باهظة الثمن و مفيدة و تقي من الكثير من الأمراض في نفس الوقت .. وصتنا اليوم هي مسقعة الدجاج بالبشاميل .. طريقة جديدة للمسقعة و يمكنك وضع اي كمية متبقية من الدجاج من وجبة اخرى او حسب الرغبة
المقادير
" تكفي 4 أشخاص "
1 كيلو باذنجان رومي ، مقطع حلقات
2 ثمرة بصل كبيرة الحجم ، مقطع حلقات
5 ثمرة فلفل أخضر رومي ، ألوان ، مقطع حلقات
1 قرن فلفل أخضر حار ، مقطع
1 كوب كبير عصير طماطم
ملح
فلفل اسود مطحون
1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) كمون
رشة بهارات
صدور دجاج مخلية
صلصة بشاميل
خطوات التحضير
في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت.
توضع حلقات الباذنجان في الزيت الساخن و تترك حتى تتحمر.
في مقلاة أخرى على نار متوسطة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع حلقات البصل و الفلفل الرومي و الفلفل الحار و تقلب حتى تتحمر قليلا.
توضع حلقات الباذنجان على حلقات البصل و الفلفل ثم تتبل بالملح و الفلفل و البهارات.
في مقلاة على نار متوسطة تشوح قطع الدجاج تنضج ثم ترفع من على النار.
في صينية فرن ، توضع طبقة من حلقات الباذنجان و 1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي و البصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم و توزع.
نضع جزء من صدور الدجاج فوق عصير الطماطم ثم نضع طبقة أخرى من حلقات الباذنجان و 1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي و البصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم و توزع ثم طبقة من صدور الدجاج.
تكرري الخطوتين السابقتين ( 6 - 7 ) حتى الإنتهاء من الكمية.
توضع صلصة البشاميل كطبقة أخيرة فوق المزيج ثم تدهن ب 1 بيضة مخفوقة.
توضع صينية المسقعة في الفرن من 30 - 45 دقيقة حتى يحمر الوجه.
و تقدم.
سر نجاح مسقعة الدجاج بالبشاميل :
تشوح حلقات البصل و الفلفل بمفردها بعيدا عن الباذنجان حتى لا تحترق لإن الباذنجان يأخذ وقت في السواء.
يجب طهي قطع الدجاج قبل وضعها في المسقعة.
فوائد
مسقعة الدجاج بالبشاميل:
يحتوي الباذنجان على الحديد الذي يقي من فقر الدم.
مفيد للأعصاب لإحتوائة على مادة السكوبارون.
السعرات الحرارية في
المسقعة :
يحتوي مقدار مغرفة واحدة متوسطة الحجم من المسقعة على 120 سعر حراري.
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