تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير دجاج كنتاكي في المنزل

دجاج كنتاكي الشهي واللذيذ، من أشهر الوجبات السريعة في المطاعم المختلفة والتي تحضر بتتبيلة خاصة تكسبها المذاق المميز، وتقدم مع الكايزر والبطاطس المقلية والكاتشب

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

1 دجاجة كاملة "كيلو"

1 كوب دقيق أبيض

نصف كوب ماء

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" نشا

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بصل بودرة

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بابريكا

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كركم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بيكينج باودر

ملح

فلفل أسود مطحون

شطة "اختياري"

دقيق للتغطية

زيت للقلي

خطوات التحضير

نغسل الدجاجة جيداً، ونقطعها 8 قطع، ونضعها في مصفاه جانباً.

في بولة كبيرة، نضع الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والكركم والبيكينج باودر والشطة، ونخلطهم جيداً.

نضيف الماء إلى خليط الدقيق، ونقلبه جيداً حتى نحصل على عجينة سميكة شبه سائلة.

نضع قطع الدجاج في خليط الدقيق، وندعكها به جيداً.

نضع الدقيق في طبق مسطح وواسع.

نرفع قطع الدجاج من خليط الدقيق المُتبل، ثم نغمسه في الدقيق ليغطيه بالكامل.

في مقلاه غويطة، نضع زيت غزير على نار مرتفعة حتى يسخن جداً "يقدح".

نضع قطع الدجاج في الزيت، ثم نخفف النار قليلاً، ونغطيها.

نقلب قطع الدجاج على الجانبين حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

نرفع الدجاج المقلي على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.

نقدم دجاج كنتاكي المقرمش ساخن مع البطاطس المقلية وسلطة كلو سلو.

سر نجاح دجاج كنتاكي:

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يمكن تتبيل الدجاج من قبلها بيوم للحصول على مذاق ألذ.

يمكن قلي دجاج كنتاكي نصف قلية، وحفظه في الفريزر لحين التقديم.

نصيحة عند تناول دجاج كنتاكي:

يجب الحذر عند تناول الدجاج المقلي لأنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، كما انه يزيد من نسب الإصابة بالسمنة المفرطة.

القطعة المتوسطة 85 جرام تحتوي على 235 سعر حراري.

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