تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كبة السمك

كبة السمك هي وصفة مختلفة ومميزة من المطبخ اللبناني، ويمكن تقديمها مع البطاطس المقلية

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

الكبة:

ربع كيلو سمك فيليه

كوب ونصف برغل ناعم منقوع ومصفى

4 كوب ثلج مجروش

1 حبة كبيرة بصل مفروم

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" كزبرة مطحونة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بشر ليمون

ملح

فلفل أسود مطحون

بهارات سمك

الحشوة:

1 حبة متوسطة بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كركم

ملح

فلفل أسود مطحون

بهارات سمك

زيت للدهن

طريقة عمل الكبة المقلية

خطوات التحضير

في وعاء الكبة أو المفرمة، نضع السمك والبرغل والبصل وبشر الليمون، ونفرمهم جيداً حتى ينعموا.

نضيف الثلج بالتدريج مع الخلط المستمر، ثم نتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود وبهارات السمك، ونخلطه جيداً.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية مقاس 25×25 بالزيت.

في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت والبصل، نقلبهم حتى يصفر البصل.

نتبل البصل بالملح والفلفل الأسود والكزبرة والبهارات، ثم نضيف إليه خليط السمك، ونقلب جيداً لمدة 5 دقائق، ثم نرفعه من على النار.

نوزع الخليط في الصينية، ونساوي سطحه جيداً.

نقطع كبة السمك بالسكين، وندهن وجهها بالزيت.

ندخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

نخرج كبة السمك من الفرن، ونعيد تقطيعها مرة أخرى.

نقدم كبة السمك ساخنة مع الخبز الشامي والبطاطس المقلية.

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سر نجاح كبة السمك:

يمكن إضافة فصين من الثوم المفروم لخليط الكبة للحصول على مذاق ألذ.

فوائد كبة السمك:

يحتوي السمك على فيتامين "د" الذي يعمل على تعزيز صحة العظام.

السمك من الأطعمة الغنية بأوميجا 3، التي تحسن من عمل المخ، ويساعد على حمايةالجسم من الأمراض.

تحتوي القطعة المتوسطة من كبة السمك 100 جرام على 270 سعر حراري.

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