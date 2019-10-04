تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سبيط بالخضار السوتيه في 15 دقيقة

المقادير

6 سبيط أو حبار كبير الحجم

كوب طماطم مقطعة مكعبات

1/4 كوب بقسماط

2 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة

2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

بيضة

2 فص ثوم مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة ريحان

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو مطحون

1/2 ملعقة صغيرة روزماري مطحون

1/4 كوب فلفل أخضر مقطع

1/4 كوب عصير عنب دون سكر

ملح و فلفل أسود

خطوات التحضير

إليكى سيدتى هذه الوصفة البحرية الأوروبية سبيط محشي على الطريقة الإيطالية ذو مذاق مميز و رائع و إليكى الطريقة .

تحضير السبيط المحشي بالفلفل والجبن

Advertisements

في وعاء إخلطي البقسماط والبقدونس والجبن والثوم المهروس والبيضة و ملعقة صغيرة زيت و الملح و الفلفل الأسود و القليل من الريحان و الأوريغانو و الروزماري و إخلطيهم جيداً .

إحشي الحبار (السبيط) بما يعادل ملعقة كبيرة من الخليط البقسماط .

على نار متوسطة قومى بتسخين الزيت ثم أضيفي فصي الثوم المفروم و قلبي حتى يُصبح لونه ذهبياً .

أضيفي الطماطم و باقي الريحان و الروزماري و الأوريغانو و الفلفل الأخضر و عصير العنب و الملح و الفلفل الأسود و قلبي جيداً .

غطّي القدر و إتركيه على نار هادئة لمدة 25 – 30 دقيقة .

إقتراحات السبيط المحشي بالفلفل والجبن

ضعي الحبار المحشو في أطباق التقديم و قدميه مع الأرز الأبيض والمكرونة .

قد يهمك أيضاً :

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك بوري مشوي صحي مقرمش