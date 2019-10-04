تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سبيط بالخضار السوتيه في 15 دقيقة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
6 سبيط أو حبار كبير الحجم
كوب طماطم مقطعة مكعبات
1/4 كوب بقسماط
2 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة
2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة
2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
بيضة
2 فص ثوم مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة ريحان
1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو مطحون
1/2 ملعقة صغيرة روزماري مطحون
1/4 كوب فلفل أخضر مقطع
1/4 كوب عصير عنب دون سكر
ملح و فلفل أسود
خطوات التحضير
إليكى سيدتى هذه الوصفة البحرية الأوروبية سبيط محشي على الطريقة الإيطالية ذو مذاق مميز و رائع و إليكى الطريقة .
تحضير السبيط المحشي بالفلفل والجبن
في وعاء إخلطي البقسماط والبقدونس والجبن والثوم المهروس والبيضة و ملعقة صغيرة زيت و الملح و الفلفل الأسود و القليل من الريحان و الأوريغانو و الروزماري و إخلطيهم جيداً .
إحشي الحبار (السبيط) بما يعادل ملعقة كبيرة من الخليط البقسماط .
على نار متوسطة قومى بتسخين الزيت ثم أضيفي فصي الثوم المفروم و قلبي حتى يُصبح لونه ذهبياً .
أضيفي الطماطم و باقي الريحان و الروزماري و الأوريغانو و الفلفل الأخضر و عصير العنب و الملح و الفلفل الأسود و قلبي جيداً .
غطّي القدر و إتركيه على نار هادئة لمدة 25 – 30 دقيقة .
إقتراحات السبيط المحشي بالفلفل والجبن
ضعي الحبار المحشو في أطباق التقديم و قدميه مع الأرز الأبيض والمكرونة .
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