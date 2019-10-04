شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لتلوث الهواء أن يجعلك أكثر عدوانية؟ اعرف العلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت نتائج دراسة طبية جديدة أن هناك صلة قوية بين التعرض على المدى القصير لتلوث الهواء والسلوك العدوانى للشخص.

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة الاقتصاد والإدارة البيئية، وعرضها موقع "sciencedaily" وجد الباحثون أن استنشاق الهواء الملوث لا يجعلك مريضًا فحسب ، بل قد يجعلك أكثر عدوانية.

ووجد فريق البحث من جامعة ولاية كولورادو أن هناك روابط قوية بين التعرض على المدى القصير لتلوث الهواء والسلوك العدواني، في شكل اعتداءات مشددة وجرائم عنيفة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية.

وقد تم استخلاص النتائج من إحصائيات جرائم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اليوم وخريطة مفصلة مدتها 8 سنوات لتلوث الهواء اليومي في الولايات المتحدة.

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وقال الباحث في الدراسة أندر ويلسون" نحن نتحدث عن جرائم قد لا تكون جسدية ، يمكنك الاعتداء على شخص ما لفظياً ، فعندما تتعرض لمزيد من التلوث ، قد تصبح أكثر عدوانية بشكل هامشي ، وبالتالي فإن هذه المشاحنات قد لا تصاعدت" .

يقوم علماء تلوث الهواء عادةً بقياس معدلات التلوث من خلال تركيزات من مادة الأوزون أو جسيمات تنفس (PM) 2.5 ميكرون في القطر أو أصغر ، مما وثق الارتباطات ذات التأثيرات الصحية.

وفقًا للباحثين ، تم تصنيف 83 ٪ من الجرائم التي اعتبرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "عنيفة" على أنها اعتداءات في قواعد بيانات الجريمة، وفي الدراسة لاحظوا ما إذا كانت الجرائم وقعت داخل أو خارج المنزل، حيث وجدوا أن 56 ٪ من جرائم العنف و 60 ٪ من الاعتداءات وقعت داخل المنزل.

ووجد الباحثون أيضًا أن وجود 0.01 جزءًا من المليون في زيادة التعرض للأوزون في نفس اليوم مرتبط بزيادة بنسبة 0.97 ٪ في جرائم العنف ، أو زيادة بنسبة 1.15٪ في الاعتداءات.

لم يدع الباحثون العلاقة الفسيولوجية والميكانيكية حول كيفية أن يؤدي التعرض للتلوث إلى جعل الشخص أكثر عدوانية، ولكن نتائجها تظهر فقط وجود علاقة ارتباط قوية بين هذه الجرائم ومستويات تلوث الهواء.