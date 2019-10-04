شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على صحة العمود الفقرى وتجنب ألم الظهر.. أهمها السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ألم الظهر واحد من المشاكل المزعجة التى تسبب ألم شديد وعدم القدرة على الحركة، فهناك اسباب عديدة لألم الظهر وعلى حسب السبب يصف الطبيب العلاج المناسب قد يكون عن طريق المسكنات أو مضادات الالتهاب والتورم وباسط العضلات.

ووفقا لما ذكره موقع virtua فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لعلاج ألم الظهر وهى:

1:ينصح بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالة المريض وذلك لتعزيز صحة وقوة العضلات وتعتبر السباحة والمشى من أفضل الرياضات التى تعزز صحة العمود الفقرى.

2: ينصح بعدم الجلوس لفترات طويلة حيث يسبب ذلك ألم شديد فى العضلات والعمود الفقرى، فالمشى يساعد على تحريك العضلات ويساعد على قوتها.

Advertisements

3:يجب الجلوس بوضعية صحيحة أمام جهاز الكمبيوتر دون انحناء الرقبة وذلك لتفادى مشاكل الرقبة والظهر مع اخذ قسط من الراحة بين وقت لآخر.

4:ينصح بعدم حمل الحقائب الثقيلة على الظهر حتى لا تسبب اعوجاج العمود الفقرى وتزيد من ألم الظهر.

5:الحفاظ على وزن الجسم والابتعاد عن السمنة المفرطة، حيث يسبب الوزن الزائد ضغط شديد اسفل الظهر وخصوصا مع التقدم فى العمر.